Světlonoš z Chotovic obhájil český rekord. Nemá soupeře

Chotovice - Vánočně osvětlený dům v Chotovicích ani letos nenašel konkurenci.

TISÍCE ŽÁROVEK na domě i na zahradě. Václav Trunec se počtem žárovek blíží k číslu 50 tisíc. Kdo ví, jestli ho překročí o dalších Vánocích. Každopádně drží český rekord.Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Jediný v zemi. Už několik let drží Václav Trunec z Chotovic se svým vánočně osvětleným domem prvenství v celé republice. Na jeho dům se jezdí lidé dívat stovky kilometrů. Na sklonku roku obhájil český rekord, který získal již v roce 2012. Tehdy na domě a okolí zářilo „pouhých“ 29 551 žárovek.



„Na Vánoce roku 2017 instaloval vánoční osvětlení čítající 46 483 žárovek ve 267 úsecích a na jejich rozsvícení použil 246 traf, 93 prodlužovaček, 437 zásuvek a 584 metrů přívodních kabelů,“ píše se v oficiálním certifikátu, který získal Václav Trunec od agentury Dobrý den z Pelhřimova.



Překvapení to pro rekordmana trochu bylo, ale přiznává, že s rekordem už počítal. „Volal jsem do Pelhřimova a ptal se, jestli jsem stále jediný, kdo tento certifikát vlastní, nebo jestli se našel někdo další v republice. Požádal jsem o obhajobu, protože čísla z roku 2012 jsou už stará,“ vysvětluje Václav Trunec.



Nikoho dalšího s podobným koníčkem nezná, i když ví, že vánočně osvětlené domy v zemi jsou. Někde u Chotěboře a kolem Prahy. V Pardubickém kraji je ale rozhodně s tak velkým koníčkem jediný. Na jeho dům se do Chotovic jezdí dívat lidé z celé republiky. „Zrovna ve čtvrtek jsem tady měl návštěvu až z Plzně. Přijeli se sem podívat a zase jeli domů. Někteří k nám váží cestu třeba 350 kilometrů,“ podotýká Václav Trunec.



Od první adventní neděle přivítal u domu tisíce lidí. Dům v Chotovicích svítí ještě o víkendu a pak ho na požádání Václav Trunec rozsvítí až do konce ledna.