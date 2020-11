Největší vánoční výzdobu v České republice má už roky Václav Trunec z Chotovic u Litomyšle. Každý rok tam míří tisíce lidí z celé republiky i ze zahraničí. I vánočně osvětleného domu se ale letos dotknou vládní opatření. Majitel domku počítá s nižší návštěvností, přesto pořídil nové sáně a tisíce žárovek.

Úspěch Václava Trunce z Chotovic, který má na domě a zahradě 55 tisíc žárovek. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

V těchto dnech Trunec finišuje s vánoční výzdobou na svém domku a zahradě. Vše musí stihnout do první adventní neděle. Tisíce žárovek poprvé zazáří společně s kulisou koled do tmy už v neděli 29. listopadu. „Výzdobu mám hotovou asi z 80 procent, ještě mi chybí zahrada a věci okolo. Musím také nazdobit nové sáně,“ říká světlonoš. Právě historické sáně jsou letošní velkou novinkou v Chotovicích. Rekordman je našel náhodou v inzerátu na internetu. „Jel jsem pro ně až do Písku. Je jim 110 let a nejsou vůbec poničené. Původně se zapřahaly za koně. Jsou dlouhé tři a půl metru a na šířku měří něco přes metr,“ popisuje Trunec.