Svitavsko - Jak vypadá práce poštovních doručovatelů?

Doručovatelka Zdenka Juzová projde každý den sedm kilometrů po Vendolí

Vendolí – Bez poštovních doručovatelů by se dopisy, noviny i časopisy nedostaly do našich domácností. Jednou z nich je Zdenka Juzová z Vendolí. Několik let se stará, aby lidé dostali své zásilky včas.

Každý den časně zrána přichází Zdenka Juzová do budovy, kde sídlí pošta. Poštovní pytel z centrály už čeká na to, aby se do něho společně s vedoucí podívaly. Musí si připravit všechny tiskoviny, aby je roznesly.

Roztřídit a seřadit

Málokdo totiž ví, že ani obyčejné psaní se k lidem nedostane bez řádné přípravy. „Veškeré noviny, časopisy, dopisy i pohlednice musíme roztřídit,“ říká doručovatelka. Speciální jsou rekomanda. Ta musí pečlivě zapsat. Teprve potom seřadí listovní zásilky, noviny i časopisy tak, aby mohla vyrazit na pochůzku. Součástí roznášky jsou také reklamní letáky. I ty si předem poskládá, aby je mohla dát do každé schránky.

„Mám všechno připravené, odcházím,“ hlásí Zdenka Juzová vedoucí pošty a vydává se na pochůzku po obci. Už šest let den co den nosí lidem časopisy, dobré zprávy ukryté v obálkách, nebo letáky oznamující akční slevy. Na bicykl, který je její oporou, zavěsí plnou brašnu. Váží tak dvanáct možná i patnáct kilogramů. Cestou od domu k domu se zdraví s místními lidmi, které moc dobře zná. Předá jim korespondenci, prohodí pár slov a pokračuje dál.

Téměř turistický pochod plný aktivního pohybu začíná na rovince. S přibývajícími metry se mění i terén. Výšlapy do kopců s naloženým jízdním kolem by zasloužily vrchařskou prémii. Když pošťačka končí pochůzku, má v nohou dobrých sedm kilometrů. Ale nestěžuje si. „Tato práce mne opravdu baví. Mám ráda kontakt s lidmi. Všechny znám. Když procházím obcí, popovídám si s nimi,“ říká doručovatelka.

Roznesením zásilek ale pracovní den listonošky nekončí. Kolem půl třetí odpoledne, často i později, se vrací na poštu. „Doporučené dopisy, které jsem nedoručila adresátům, vracím zpět, aby si je lidé mohli vyzvednout na poště,“ vysvětluje Zdenka. Musí vyúčtovat také důchody, dobírky. Všechno se eviduje.

Teprve potom se „moc hodná paní doručovatelka“, jak jí říkají místní lidé, vydává k domovu. Zde na ni kromě manžela už netrpělivě čekají tři vnoučata. Těm se věnuje každou volnou chvíli.

#nahled|https://g.denik.cz/34/b5/cesta_denik_grafika_vznik_priloha0611_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/34/b5/cesta_denik_grafika_vznik_priloha0611.jpg|Regionální Deník - jak vzniká a putuje k vám.#

Listonoška vyzrála na psy. Spolehlivou zbraní jsou piškoty

Poštovní doručovatelé se starají, aby naše schránky nebyly prázdné. V kteroukoliv roční dobu nosí nejen naše oblíbené noviny či časopisy, ale i písemné pozdravy od přátel nebo důležitá sdělení z úřadů. Již šest let se této profesi věnuje také Zdenka Juzová. Poslem dobrých či špatných zpráv se stala náhodou. Léta praxe ji naučila vyzrát také na různé nástrahy povolání.

Na začátku byla jedna náhoda

Zdenku Juzovou k tomu, aby se stala poštovní doručovatelkou, přivedla náhoda. „Dříve jsem pracovala v prodejně. Lidé nakupují, rádi si popovídají, sem tam se i svěří… Bývalá poštmistrová hledala posilu. Nabídla jsem se, že bych to zkusila,“ uvedla listonoška. Počátky jsou všude těžké. Lidé se musí naučit nové věci, seznámit se s pravidly. Často si myslí, že už se nic nového ani naučit nemohou. Ale ono to jde. „Zpočátku jsem byla zavalená velkým množstvím informací. Ale všechno jsem se naučila a zvykla si,“ řekla vendolská doručovatelka Zdenka Juzová.

Každá práce má svá úskalí. Na pošťáky jsou doslova vysazení psi. Jakmile se přiblíží k jejich území, štěkají a dorážejí přes ploty.



Listonoše nemají rádi psi



Občas se stane, že některý chlupáč majiteli uteče a útočí. Je to jejich přirozený reflex, že brání své obydlí. Na některé stačí promluvit, jiní jsou ostřejší. „Možná to je tím, jak noviny voní. Když jdu v civilu, tak na mě psi neštěkají,“ tvrdí Zdenka Juzová. Mnoho doručovatelů končí s kousnutím nebo přinejmenším s roztrženou nohavicí. Psi mají zkrátka na pošťáky spadeno.



Paní Zdena ale na čtyřnohé hlídače vyzrála. Někdo by si mohl myslet, že používá sprej nebo paralyzér, aby je odehnala. Omyl. Je vybavená jinou zbraní. Má s sebou stále pytlík s piškoty. Jako pomoc i jako prevenci. „Jednou jsem vyšla kopeček, abych doručila zásilku. Když jsem se vracela, běžel za mnou pes. Překvapil mne. Hodila jsem mu piškoty, a tak jsem se od něho dostala,“ vzpomínala. Dnes už je tento pamlsek pro ni pravidlem. Než se ráno vydá na obchůzku svého rajonu, dá si do kabely i onu nezbytnou první pomoc. Mnozí štěkalové už čekají, až půjde listonoška okolo a něco jim podstrčí. Teprve pak se z nich stávají téměř beránci a vrtí ocasem.



Lidé najdou svoje noviny ve schránce každý den. Ať už svítí slunce, lije nebo štípe mráz. Pošťák si totiž nemůže říct: „Dneska se mi do kopečků nechce, nechám to na zítra, nebo až bude hezky.“



V každém počasí



Na svoji trasu musí vyjít, i kdyby padaly trakaře. „V zimě se udržují jen silnice. Cesty nejsou prohrnuté, a tak se brodím sněhem. Často jsem po kolena mokrá. Když hodně prší, jsem promočená až na kost, i když mám pláštěnku,“ líčila rozmary počasí Zdenka Juzová. Má štěstí, že její pracovní pochůzka vede kolem domu, kde bydlí. Někdy se musí do suchého oblečení převléknout i dvakrát. Jednou, když jde do kopečků, a podruhé ještě při zpáteční cestě na poštu.



Svoji práci má Zdenka Juzová ráda. Pošťačkou byla také její teta, ke které jako dítě jezdívala na prázdniny. Tenkrát prý nechápala, proč to ta teta dělá. Dnes už to ví.