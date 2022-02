Sourozenci Miroslava a Martin Kubíkovi z Litomyšle přišli s projektem na vybudování kongresového hotelu Svatý Jan s podzemním parkovištěm, sály, pivovarem a wellness. Za vilu nabízí jedenáct milionů korun. „Na zámeckém návrší chybí ubytování, parkování a restaurace. Chceme také obnovit pivovar, který tu byl do roku 1953. Náš kongresový hotel by měl mít 140 pokojů, restauraci vyšší úrovně a pivnici. V plánu máme postavit velké podzemní dvoupatrové parkoviště se 186 místy,“ představil projekt Martin Kubík.

Chce propojit vilu Klára se svým sousedním areálem, přebudovat a otevřít pivovarské sklepy. V podzemí by mělo podle projektu vzniknout unikátní wellness, pivní lázně. Ročně počítá s padesáti tisíci hosty. Plánuje také spolupráci s Českou filharmonií. Vila by měla podle odkazu sládka Karla Sedláka sloužit veřejnosti a plnit lidumilné účely. I s tím Kubíkovi počítají. „Ročně nabídneme 25 pobytů zdarma pro znevýhodněné děti, charitativní akce a tak se vypořádáme s historickým odkazem,“ dodal Kubík. Pokud vilu získá, vypíše mezinárodní architektonickou soutěž, na které spolupracuje s architektem Adamem Gebrianem.

Komunitní centrum?

S projektem na vytvoření Komunitního centra Klára nejen pro seniory přišli manželé Daniel a Šárka Kučerovi z Nových Hradů. „Vycházíme z naší zkušenosti ze zahraničí. Měli jsme v Kalifornii přátele, kteří vyučovali v tamním komunitním centru. Robert měl dílnu a lidem opravoval různé věci. Pečovali o své zdraví a dožili se vysokého věku. Jejich příběh nás inspiroval,“ přiblížila záměr Šárka Kučerová.

Komunitní centra podle Kučerových existují v Anglii, USA a jsou už také v České republice. „Vila by se mohla stát místem pro starší lidi, aby se aktivně zapojili do společenského života,“ dodala Kučerová.

Za vilu manželé nabízí šest milionů korun a plánují financování nákladného projektu i ze zahraničních zdrojů. V úvahu připadají mimo jiné Norské fondy, Erasmus nebo státní dotace. Kučerovi plánují polovinu vily pronajmout Univerzitě Pardubice, počítají s vytvořením turistického ubytování v pěti pokojích, komunitní kavárnou a dalšími prostorami centra. U opravené vily by mohl vzniknout velký altán a celá zahrada by byla otevřená veřejnosti. Podobné komunitní centrum podle Kučerových už funguje mimo jiné v Praze, jde o Pelléovu vilu, nebo v Hrádku nad Nisou, kde je v Schubertově vile.

Přestavba a rekonstrukce vily Klára v Litomyšli by se měla podle Daniela Kučery vejít do dvaceti milionů korun. Spolupracují s architektem Štěpánem Abtem. Při opravě chtějí využít zkušenosti z obnovy jejich zámku v Nových Hradech, který rodina opravila bez dotací. „Největší vklad je to úsilí. Opravit barák není problém, ale nejdůležitější bude energie a čas, který dáme do provozu, aby centrum fungovalo,“ uzavřel Kučera.