Ochutnávat se opět budou druhy vína z menších i větších vinařství z různých koutů republiky. Svou účast dosud přislíbilo třináct vinařství. K degustaci zahraje nejdříve cimbálová muzika Veltlínek, skupiny Točkolotoč a Bardolino a také Petr Lüftner s kapelou.

Hudební program uzavře kapela The Dozing Brothers, přičemž program by měl trvat zhruba do 21.45 hodin. Rovněž letošní košt bude moderovat Ondřej Komůrka. Návštěvníci si budou moci užít muziku i ochutnávání lahodných vín.