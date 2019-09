Program bude přímo v interiérech hradu. Na trase A uvaří Perchty von Bladen v hradní kuchyni dobové pokrmy typické pro 19. století, slané i sladké, z masa i bez něj. Lidé ochutnají i netradiční pokrmy, kaše z růží, rebarbory, hubník, hrušky se zakysanou smetanou.

Pochutnají si na hrachové kaši, zvěřinových výpečcích a bábovce. Trasu B zpestří přehlídka elegantní módy pro ženy, kterou nachystala Marcela Štěpánková z Ateliéru GEM Fryšták. Pověsti hradu Svojanov nacvičili žáci ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce. Představení se koná v sobotu od 14 hodin v domě zbrojnošů.

Dobová krmě a elegantní dámské oblečení budou na Svojanově na programu jak v sobotu, tak i v neděli. Hrad bude po oba dny otevřený od 9 do 17 hodin. I v září je hrad přístupný každý den, a to od pondělí do neděle.