Dozlatova pečená husička se v těchto dnech peče třeba v kuchyni známé turistické chaty Hvězda na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí. Otevřené je tu okénko, jídlo ze speciálního svatomartinského menu je možné si nechat dovézt. Vedle pozvolna pečené husičky s bílým a červeným zelím a přílohou z různých druhů knedlíku a staročeského zelníku zdejší kuchaři připravují i předkrm z husího masa či polévku.

Provozovatel chaty René Grim je se zájmem spokojen. „I když je to daleko, tak jsem lidem přijedou,“ podotýká. Domnívá se, že lidi motivuje hlavně obtížnost přípravy pokrmu. „Nechce se jim to péct doma. Nebo kdo chce jenom dvě porce, musel by si koupit celou husu,“ dodává.

Hostinský v Bítovanech na Chrudimsku René Salaquarda dokonce už před pár dny musel vyhlásit – vyprodáno. Na nadcházející víkend má nachystáno 60 hus z domácí farmy, část z nich prodá lidem přes ulici syrové, část si naopak přijde s vlastním pekáčem pro hotovou pečínku.

„Zájem je obrovský, ale není to ono, prodávat přes okénko,“ posteskl si.

Stejnou zkušenost mají i v restauraci Derby v Pardubicích. "Překvapilo mě, jaký lidé mají o svatomartinskou husu s sebou zájem, ačkoliv ji vydáváme pouze s sebou," uvedl zdejší kuchař.

Tradicí ovšem žijí nejen restaurace nebo domácnosti. Dodržují ji také v seniorcentru Domov u fontány v Přelouči. V kuchyni se včera svítilo od časných ranních hodin, a tak si i tady mohli jak senioři, tak zaměstnanci dopřát výborný oběd.

„Již od brzkého rána se naši kolegové oháněli, aby se mohla klientům i zaměstnancům k obědu podávat svatomartinská husa s knedlíkem a zelím a také sladká dobrota k odpolední kávičce,“ informovali zaměstnanci domova. Klienti talíře doslova vymetli, poté ještě dostali svatomartinský rohlíček ke kávě.

Tradici svatého Martina si připomněli dokonce i ve školní jídelně v Dolním Újezdu. Děti sice nedostaly k obědu pečenou husu, ale pochutnaly si i na kachně s červeným zelím a knedlíkem.

Kachně místo huse dává přednost řada konzumentů. Jednak je levnější, jednak ji pokládají za šťavnatější. A protože je menší, stačí ji péct ne šest hodin jako husu, nýbrž jen polovinu času. A jak je v našich končinách zvykem, mnozí radši než víno pečínku zapijí pořádně vychlazeným pivem