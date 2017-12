Svátky: byly i smutné události

Svitavsko, Orlickoústecko - Neštěstí na železnici, požár se škodou vyšší než milion, krádeže, hádky do krve, nehody na silnicích i sjezdovkách. Víkend a svátky provázely v obou okresech i smutné události.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Alena Šrámková

Ta nejtragičtější se stala den před Štědrým dnem, kdy mezi železničními stanicemi Třebovice a Rudoltice v Čechách skončil jednadvacetiletý muž pod koly rychlíku. Utrpěl rozsáhlá zranění hlavy, vlak mu amputoval obě nohy. Byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde následkům zranění nakonec podlehl. Vyšetřování neštěstí pokračuje, spekuluje se, že muž do vlaku naskakoval a vypadl z něho, to však zatím policejní mluvčí Lenka Vilímková nepotvrdila. „Je to jedna z vyšetřovacích verzí, okolnosti a příčinu nadále prověřujeme,“ uvedla.

Den před Štědrým dnem zasahovali záchranáři také na sjezdovce v Dolní Moravě, kde se zranil chlapec. S podezřením na zlomeniny obou bérců byl po ošetření převezen do Pardubické nemocnice.

Činili se i zloději, ve Vysokém Mýtě byli den před Štědrým dnem při vloupačce do jedné z firem zadrženi dva muži ve věku 44 a 48 let, v jejich zaparkovaném autě se pak našlo elektrické ruční nářadí, které zřejmě s trestnou činností souvisí. „Oba byli téhož dne obviněni z přečinu krádeže a poškození cizí věci, za což jim v případě prokázání viny u soudu hrozí až dva roky odnětí svobody,“ uvedla Lenka Vilímková. V noci z 23. prosince na Štědrý den se kradlo i v Králíkách, z místní prodejny zmizela hotovost. Pachatele hledá policie.

Sváteční dny se neobešly ani bez nehod. Mezi Albrechticemi a Horními Heřmanicemi bourala na Štědrý den třiasedmdesátiletá žena, když při průjezdu zatáčkou natrefila na srnu. Lekla se a strhla řízení, v protisměru pak narazila do svodidla a značky. „Naštěstí ke zranění řidičky nedošlo,“ dodala policejní mluvčí. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 20 tisíc, 15 tisíc je na svodidlech a značení. 25. prosince se střetl v Cerekvici nad Loučnou motocykl s osobním autem. A našli se opět i provinilci, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu. V pondělí odpoledne narazil sedmatřicetiletý řidič s autem na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě do zdi, dechová zkouška byla pozitivní, ukázala 1,45 promile alkoholu v dechu. „Řidiči na místě nemohl být zadržen řidičský průkaz, protože jej na výzvu nepředložil. To bude součástí celého šetření této dopravní nehody,“ uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková. Škoda na autě byla vyčíslena na 25 tisíc, na zdi 50 tisíc korun.

Na Štědrý den ještě ani nezačalo svítat a hasiči Pardubického kraje již zasahovali u požáru. Hořela stodola s rodinným domem, která je užívána jako rekreační objekt v Rudné na Svitavsku. Na místě zasahovalo po 6. hodině ráno šest jednotek hasičů (profesionální ze Svitav a dobrovolné z Jevíčka, Dlouhé Loučky, Březové nad Svitavou, Křenova, a Brněnce).

„Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že stodola má celou střechu v plamenech a zasažena byla i část střechy obytné části. V době požáru rekreačního objektu se nikdo uvnitř nenacházel. Hasiči museli dovnitř vniknout a vypnout přívody plynu i elektrického proudu. Požár hasiči dostali pod kontrolu v 8.14 hodin a poté rozebírali hospodářskou část tak, aby zlikvidovali všechna ohniska požáru,“ uvedla k případu tisková mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Podle jejích slov plameny zcela zničily hospodářskou část i střechu obytné části objektu, který byl po rekonstrukci. Škoda s největší pravděpodobností přesáhne milion korun. „V objektu zhruba týden nikdo nebyl. Na vyšetřovatele tak čeká těžký úkol zjistit, co bylo příčinou vzniku požáru,“ dodala mluvčí.

HÁDKA AŽ NA KREV

O prvním svátku vánočním se v Ústí nad Orlicí pohádal partnerský pár, šlo o pětadvacetiletého muže a stejně starou ženu. Nejdříve padala ostrá slova, pak došlo i na fyzické násilí, muž přitom utrpěl bodné poranění a se svou partnerkou skončil v nemocnici. Případem se zabývá policie.

Štědrý den záchranářů? Nadprůměrný počet výjezdů



Celou škálu výjezdů si 24. prosince vyzkoušeli zdravotníci v Pardubickém kraji. Jednalo se o nadprůměrně rušný den, zaměstnal záchranáře více než obvykle. „Za čtyřiadvacet hodin jsme 24. prosince vyjížděli k sto šedesáti šesti událostem. To je více než běžný průměr. Valná část pacientů byla z řad chronicky nemocných, kdy došlo ke zhoršení jejich stavů. V tomto případě jsme i částečně vykrývali fungování pohotovostí a zdravotnických zařízení. Někdy to bylo i v kombinaci s tím, že lidé odkládají návštěvu lékaře několik dní a volají až ve chvíli, kdy se stav začne více zhoršovat,“ poznamenal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Spektrum výjezdů bylo opravdu široké. „Od dušností u kardiaků, pokusu o sebevraždu léky, dvou epileptických záchvatů, infarktu přes náhlé bezvědomí při konzumaci jídla či hyperglykemie. Kromě toho řešili záchranáři i dopravní nehodu v Ostřešanech se čtyřmi zraněnými. Nakonec ale ošetřovali jen dvě osoby. Zasahovali také u dvou případů napadení, ale vyjížděli rovněž k jednomu porodu,“ dodal mluvčí Aleš Malý.

(daf)