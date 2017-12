Sváteční promluva: Pokoj lidem dobré vůle

Evangelista Jan hovoří o narození Ježíše Krista strohým jazykem filosofů. Nehovoří tak barvitě jako například Lukáš.

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh… A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi…“ Tímto způsobem vyjádřil Jan podstatu osobnosti Ježíše z Nazareta, který se narodil o vánoční noci v Betlémě. Tak popsal i úžasnou blízkost, která od té chvíle vznikla mezi Bohem a člověkem.



Ježíš užíval povzbudivých slov. Přirozeně tepal pokrytectví náboženských představitelů synagogy své doby. Jak ale jemně a vstřícně dokázal volit svá slova, když se pohyboval mezi rybáři, řemeslníky nebo dokonce, když mluvil k hříšníkům. Dobré slovo dokáže lidmi hýbat. Zachytí ho ovšem pouze lidé čistého srdce. To znamená ti, kteří jsou bez pýchy, přetvářky a závisti. Pokud se člověk nechá ovlivnit Ježíšem – Slovem, které přišlo na náš svět, jsou jeho slova, která používá, zdvořilá, povzbuzující a přející.



Máme možnost nechat se přetvářet Ježíšem-Slovem anebo Ježíšovým slovem a nejenom o Vánocích. Šťastné Vánoce a pokoj všem lidem dobré vůle. Bohumil Šitavanc, katolický kněz Brandýs nad Orlicí