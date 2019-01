Svitavsko - Další supermarket? Lidé ani radní v Litomyšli a Poličce se tomu úplně nebrání. Mají ale podmínky.

„V současné době máme nejdražší potraviny a nejmenší výběr v porovnání s ostatními městy,“ stěžuje si Petr Prokop z Litomyšle. A není sám, kdo by si přál další supermarket. Nebrání se tomu ani litomyšlský starosta Daniel Brýdl, ale má jasnou podmínku. Potraviny ano, ale ne celé nové obchodní centrum. O stavbě dalšího supermarketu uvažují také v Poličce, kde mají vytipované dvě lokality.

Náměstí nesmí přestat žít

V programovém prohlášení se vedení Litomyšle zavázalo, že zachová Smetanovo náměstí jako hlavní obchodní centrum. V minulosti už měli zastupitelé na stole několik žádostí obchodních řetězců. „Nepustíme je sem,“ tvrdí místostarosta Radomil Kašpar. Radní totiž nechtějí, aby se život z náměstí přesunul do obchodního centra. Lidé ale volají po prodejně Lidl.

„Osobně bych ho v Litomyšli také uvítal, ale zároveň jsem proti tomu, aby vzniklo celé obchodní centrum a velké parkoviště na okraji města,“ říká starosta Daniel Brýdl. To by podle něj vedlo k postupnému vylidňování náměstí. „Pokud Lidl projeví zájem zde stavět, nalezne odpovídající pozemek a vše bude odpovídat územnímu plánu, tak nevidím důvod, proč by zde nemohl on nebo jiný řetězec prodejnu postavit,“ dodává Brýdl.



Také lidé v Poličce volají po dalším supermarketu. V současné době mají na výběr ze tří, ale i tak prý musí někteří cestovat za nákupy do okolních měst. „Řetězec Lidl uvažuje o výstavbě prodejny na území Poličky. V úvahu přicházejí dvě lokality, a sice směrem na Pomezí na volném prostoru při výjezdu na Svitavy. Další možností je lokalita při výjezdu z města směrem na Borovou,“ vysvětluje starosta Jaroslav Martinů.

Sám není vyloženě proti, ale upozorňuje, že ne všichni se záměrem souhlasí. „Osobně znám mnoho lidí, kteří chtějí další velkoprodejnu ve městě. Znám ale i mnoho dalších včetně maloprodejců, kteří záměr nevítají, a já jim rozumím. Mám za to, že klíčovým mezníkem bude, zda se případnému investorovi podaří v souladu s územním plánem vykoupit vhodný pozemek,“ uzavírá starosta.