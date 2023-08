Suchou Lhotu zdobí zlatá stuha. Nejmenší vesnice získá dva miliony

/FOTO/ Suchá Lhota byla s 84 obyvateli nejmenší obcí v republice, která se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2023. Na velikosti ale nezáleží a vesnice u Litomyšle to potvrdila. Od soboty ji zdobí zlatá stuha a navíc postoupila do celostátního kola. Stuhy převzali i zástupci Červené Vody, Choltic a Prosetína. Další obce získaly diplomy a finanční odměny.

Vyhlášení Vesnice roku 2023 Pardubického kraje v Suché Lhotě na Litomyšlsku. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková