Sucho ohrožuje spuštění sjezdovek

Pardubický kraj - Známé beskydské lyžařské středisko Pustevny letošní sezonu možná bude zcela bez lyžařů, pokud nenapadne dostatek přírodního sněhu. Tamní potok potřebný k umělému zasněžování totiž vyschnul.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

A podobné problémy možná budou i jinde. „Start sezony by neměl být ohrožen. Vody je ale málo a možnosti našeho rezervoáru jsou omezené, takže asi nebudeme moci zasněžovat na plný výkon,“ připustil Miroslav Baier ze Sportareálu v Českých Petrovicích.



Naopak v Hlinsku na Vysočině jsou klidu. „Vodu čerpáme z Chrudimky a nad námi je Hamerská přehrada. To, co z ní vytéká, mnohokrát převyšuje naše potřeby,“ popsal Robert Vokáč z tamního ski klubu.



V nedaleké Olešnici na Moravě si ale vedle rybníka budou muset kvůli jeho nízkému stavu letos vypomoci i nedalekým potokem.



Oproti tomu v obřím středisku Dolní Morava pod Králickým Sněžníkem se už naplno zasněžuje. „Právě jsme začali, problémy kvůli suchu nemáme. Sezonu spouštíme 15. prosince,“ uvedla Lucie Krupičková z tamního infocentra.



Skiareály bojují s nedostatkem vody na umělé zasněžování také pořizováním nových technologií. Týká se to třeba středisek v Krkonoších, které leží v národním parku. Podmínky pro čerpání vody z přírodních zdrojů jsou tam přísnější než jinde.



Velká část lyžařských areálů má vodu jen na základní vrstvu umělého sněhu, proto se provozovatelé spoléhají na přírodní sníh. Což je ale po posledních letech chudých na srážky velmi nejisté. Většina potoků je na sotva třetinových stavech a vlastní retenční nádrže mají pouze některé areály.



Jen na polovinu kapacity zatím pojede například skiareál Buková hora v Orlických horách. Loni sice investoval do výkonnějších čerpadel, jenže ty jsou teď provozovatelům k ničemu, když vodu nemají odkud brát.



Bez umělého zasněžování to přitom dnes nejde. Podle Asociace horských středisek je umělým sněhem pokrýváno 80 až 90 procent sjezdovek. Za vodu čerpanou z potoků sice provozovatelé nemusejí platit, ale i tak je kubík vody vyjde kvůli energiím na čerpání na 50 korun.



Česká inspekce životního prostředí se navíc chystá na kontroly provozovatelů sjezdovek. U každého toku je totiž stanoven minimální průtok, pod jehož hranicí je zakázáno z něj brát vodu.



Provozovatelé už začali investovat do hlubinných vrtů. Na cenách letošních skipasů se však začínající lyžařská sezona, poznamenaná bojem s nedostatkem vody a hledáním nových zdrojů, ještě neprojeví. To lyžaři na svých peněženkách poznají spíše až příští sezonu.