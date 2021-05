Díky žákovským reportážím z projektu Příběhy našich sousedů se nezapomene ani na šestici jedinečných životních osudů z Poličky a okolí a stanou se součástí jedné z nejrozsáhlejších veřejně přístupných online pamětnických sbírek v Evropě s názvem Paměť národa.

Prvního ročníku dokumentaristického projektu Příběhy našich sousedů se v Poličce zúčastnilo i v době komplikovaných studijních i nahrávacích podmínek celkem 25 studentů a šest učitelů ze ZŠ Masarykova, ZŠ Na Lukách a Gymnázia Polička. Šestice pamětníků se děti vyptávaly na jejich vzpomínky z dětství, válku, studium, srpen 1968 nebo na 17. listopad 1989. Jejich úkolem bylo nejen natočit rozhovor celoživotního vyprávění, ale následně nahrávku zpracovat a zpřístupnit publiku. V projektu vznikla čtveřice rozhlasových reportáží, video a komiks.

"Ještě před rokem se nahrávání rozhovorů s pamětníky prostřednictvím online video konference mohlo zdát jako nápad z říše sci-fi nebo z daleké budoucnosti. Rozhovory přes Skype už sice v archivu Paměti národa existovaly, většinou ale proto, že se jednalo o pamětníky žijící v zámoří, se kterými jsme se nemohli potkat osobně,” popsala koordinátorka projektu Hana Vondrová.

Rok 2020 však znamenal absolutní průlom a změnu pro všechny zapojené, a to jak děti, tak i učitele, pamětníky a pochopitelně i lektory a koordinátory. "Museli jsme projekt velmi rychle přizpůsobit, abychom na jedné straně seniory nevystavovali nebezpečí, na druhé straně jsme chtěli zachovat mezigenerační setkávání, protože se senioři často ocitali v izolaci," dodala Vondrová.

Žáci a učitelé z Poličky se jako jedni z prvních v republice pustili do nahrávání rozhovorů online, téměř celý projekt absolvovali z domova za podmínek distanční výuky. Dokázali dotáhnout projekt i všechny své reportáže až do konce. Díky tomu se podařilo nahrát rozhovor například s Adolfem Kleinem, který vzpomínal na dětství a distanční vyučování během druhé světové války. Marie Holasová se podělila se studenty o své zážitky z německého záboru města Poličky v roce 1938.

Veřejná prezentace reportáží mladých dokumentaristů se uskuteční 9. června od 16 hodin v aule poličského gymnázia. Veřejnost bude moci sledovat online přenos celé události prostřednictvím webových stránek města Poličky.

Od roku 2012 do ledna 2021 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé ČR zapojilo 989 českých škol s více než 6319 žáky a studenty, kteří pod vedením 1162 učitelů zdokumentovali v 1475 žákovských dokumentaristických týmech téměř již 1500 pamětnických příběhů. Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.