Studenti prodali srdce i hlavolamy na pomoc dětem

Gymnázium ve Svitavách se zapojilo do Srdíčkového dne. Studenti vybrali přes sedm tisíc korun. Akce se koná celý tento týden. Na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi ji pořádá nadace Život dětem, a to už 22 let.

Ilustrační fotografie | Foto: Deník

Studenti svitavského gymnázia se do sbírky zapojují téměř 20 leta i letos vyrazili kvintáni do svitavských ulic vybírat peníze na pomoc nemocným dětem. Za pět hodin vybrali v ulicích 7275 korun. Letos nabízeli magnetické záložky, magnetky a zejména nové hlavolamy. Peníze z prodeje putují nemocným dětem, které potřebují naši pomoc. Před několika lety se z prostředků ze Srdíčkového dne zakoupil na dětské oddělení Svitavské nemocnice přístroj bilirubinometr.