Lidé ze sídliště na Komenského náměstí v Litomyšli někdy často těžko hledají volné místo pro svoje auto. „Byla jsem s dcerkou u doktorky a po deseti minutách jejího pláče, při hledání volného parkovacího místa, jsem musela nechat auto takzvaně “na hulváta” na parkovišti u Smetanova domu. A nebylo to poprvé,“ stěžovala si na radnici žena, která bydlí na sídlišti.

Pedagogická škola má přitom vyhrazená místa pro parkování podél budovy. Jenže těch je málo, a tak auta stojí i na nedalekém parkovišti. Rada města se těmito problémy zabývala už dvakrát. Řešení je na stole, ale zatím neprošlo. Paradoxně právě kvůli obyvatelům Komenského náměstí.

Strážníci v Litomyšli vyfasují čtečky. Na kontrolu parkování

„Navrhovali jsme rozšířit na Komenského náměstí zónu placeného parkování, jako je na Smetanově náměstí. Tím by obyvatelé s trvalým pobytem na získali možnost neomezeného rezidenčního parkování za 600 korun na rok a naopak třeba studentky pedagogické školy by parkovaly na neplacených parkovištích pod školami nebo pod zámkem,“ sdělil starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Vznikla petice

Ve chvíli, kdy měli radní už dvakrát návrh na stole, vznikla pokaždé mezi obyvateli Komenského náměstí petice proti tomuto řešení. „A tak jsme se na radě domluvili, že rozhodně nechceme jít proti přání občanů,“ podotkl Brýdl.

Vše o parkování v centru města najdete ZDE

Jiné řešení podle něho zatím neexistuje. Je tedy na lidech z Komenského náměstí, jak se nyní k situaci postaví. Pokud by chtěli „své“ náměstí zahrnout do placené zóny, změna by mohla platit už od ledna roku 2023.

Otázkou také je, proč studenti jezdí do školy každý den autem. Někteří naznačují, že za jejich přesunem do aut byla neutěšená situace v autobusové dopravě. „Jezdila jsem autobusem, ale už v červnu někdy přijel, někdy ne. Chodila jsem potom pozdě na vyučování. Udělala jsem si řidičák, tak jsem začala jezdit autem, jezdí se mnou ještě kamarádka,“ řekla Jana z pedagogické školy.