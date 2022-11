O možnosti spolupráce mezi společností East Bohemian Airport a Gymnáziem a leteckou střední odbornou školou Moravská Třebová jednal ve čtvrtek hejtman Martin Netolický se zástupci obou institucí. Už v letošním školním roce by tak studenti leteckých oborů mohli zamířit na praxi s možností následné brigády právě do civilní části pardubického letiště. „Postupně se snažíme zatraktivňovat letecké obory v Moravské Třebové a rozšiřovat možnosti pro samotné studenty. Kromě pořízení vlastních letadel se jedná také o širokou škálu praxí a stáží s potenciálním pracovním uplatněním do budoucna. Je jasné, že ne všichni absolventi se stanou piloty, ale mohou nalézt uplatnění v dalších oborech spojených s letectvím, pokud nebudou pokračovat studiem na vysoké škole," sdělil hejtman Martin Netolický.