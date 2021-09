V Litomyšli kraj za poslední tři roky do tří středních škol investoval více než 200 milionů korun a další projekty připravuje. Tím největším bude obnova historické budovy na střední škole zahradnické a technické za téměř 40 milionů korun. Desítky milionů dá kraj i do opravy pedagogické školy.

Kraj investuje do rekonstrukce svých středních škol miliony korun. Naposledy opravil Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli za téměř 50 milionů korun. Součástí projektu bylo zateplení historické fasády a výměna oken. Příští rok je v plánu rekonstrukce střechy za sedm milionů korun. „V případě historických školních budov je nutné v rámci energeticky úsporných opatřeních postupovat daleko šetrněji a je potřeba komunikovat s památkáři,“ podotkl hejtman Martin Netolický.

Situaci by podle města pomohlo vyřešit navýšení kapacit internátů nebo výstavba ubytovny pro studenty. „Doufám, že se nám ve spolupráci s krajem podaří situaci srovnat. Studenty chceme, jsme za ně rádi, ale je také nutné, aby jim zřizovatel škol poskytl větší ubytovací kapacity,“ dodal starosta.

Byty jsou obsazeny zejména studenty pedagogické školy a také Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Na každý volný byt je několik zájemců. „Pronajímatelé to vědí a ceny jsou tak velmi přemrštěné, což je logické. Chtějí maximalizovat své zisky z nemovitosti. Chápu to,“ dodal Brýdl.

„Studuji pedagogickou školu, ale na internátu už nebylo místo. Se spolužáky jsme našli byt, měsíčně nás vyjde na 12 tisíc korun. S brigádami to docela ve čtyřech lidech pokryjeme,“ řekla studentka Petra. Pedagogická škola je vyhlášená, ale studenti často hledají podnájmy. To negativně ovlivňuje trh s nemovitostmi v Litomyšli. „Na jaře bylo na privátech ubytováno 741 studentů středních škol, odhadem tak zaplní zhruba 185 bytů. V pár lidech se dá nájem deset a více tisíc zaplatit, což ale hýbe s cenou nemovitostí pro zdejší občany. Trpí tím zejména mladé rodiny, pro které se stává situace neúnosnou,“ podotkl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

