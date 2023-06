/FOTO/ V neděli bylo v areálu Schindlerovy továrny v Brněnci rušno. U příležitosti 30 let od uvedení slavného Spielbergova filmu se tady promítal Schindlerův seznam. Potomci přeživších se školáky z pěti zemí navíc připravovali obsah Muzea přeživších. Do vesnice u Svitav, kde Oskar Schindler za druhé světové války zaměstnal stovky Židů a tím jim zachránil život, přijeli i potomci zachráněných Židů.

Studenti z pěti zemí a potomci Schindlerových Židů se sešli v bývalé továrně v Brněnci a plánovali podobu unikátního muzea | Foto: Petr Švancara

Joseph a Rebecca Bauovi se ve filmu Schindlerův seznam v jedné z nejslavnějších scén vzali. Joseph Bau nevěděl, jak se dostal do Schindlerovy archy v Brněnci. Jeho žena totiž vyškrtla své jméno ze Schindlerova seznamu a nahradila ho manželovým. Sama pak odjela do Osvětimi. Oba přežili a narodily se jim dvě děti, které se v neděli vrátily do Schindlerovy archy, aby vyprávěly svůj příběh o přežití. Připojila se k nim rodina Arnošta Lustiga a rodina Löw-Beerových, kteří vlastnili továrnu, z níž se stal unikátní koncentrační tábor, kde se zachránilo 1200 Židů.

V továrně v Brněnci zase ožije příběh Oskara Schindlera a zachráněných Židů.

Evropská unie už schválila grant na vypracování lekcí o svědectvích, které se budou vyučovat ve školách v pěti zemích a poté budou zabudovány do první expozice v Schindlerově arše. Továrnu, která byla Schindlerovou archou, postavila rodina Löw-Beerů v roce 1854 v Brněnci. V roce 1938 se jí zmocnili nacisté a Oskar Schindler.

Rodina Löw-Beerových se sem vrátila v roce 2017. Tehdy už byl areál továrny zdevastovaný a budovy zničené. V letech 2018 až 2019 zkonsolidovali tovární budovy do Nadace Arks, která je zachránila před třemi lety před zřícením. Vloni získala Nadace Arks grant Evropské unie na vybudování první muzejní expozice, na níž se podílejí žáci škol z pěti zemí.