Tvořivé odpoledne pro děti i dospělé chystají na sobotu v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Akce nese název Lidové zvykoslovné předměty a dekorace.

Ve výtvarné dílně si návštěvníci budou moci vyrobit tradiční zvykoslovný předmět – dekoraci, hračku, dárek nebo zdroj mlsání v jednom.K tvorbě použijí převážně jedlé drobnosti – jablka, křížaly, rozinky, drobné pečivo, ořechy, makovice, hrách. Pomocí špejlí lze sestavit „zahrádku“, „svět“ nebo „třesolku“, dozdobit zelenými lístky a barevnými látkami. Možná i vám přinesou domů zdraví, lásku, úrodu a štěstí. Dílna se v poličském muzeu uskuteční v sobotu 14. prosince od 13 do 15 hodin v přednáškovém sále. V rámci dílny můžete navštívit i výstavu Vánoce a tradiční pokrmy. Na výstavě ve třídě B. Martinů uvidíte prostřené stoly a porovnáte, co se na nich objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19. století a co dnes. Poznáte dobové mlsy – křížaly. Seznámíte se se zvykoslovnými předměty. Výstava potrvá v Poličce v Centru Bohuslava Martinů až do 12. ledna.

Kouzlo Vánoc ve světnici

Chcete zažít trochu jiné Vánoce? Bez konzumu a televize, ale s tradicemi? Pak si nenechte v neděli 15. prosince ujít návštěvu staročeské světnice v Sebranicích. Přijďte nasát atmosféru vánočního staročeského interiéru Světnice čp. 8. Lenka Kmošková bude povídat o staročeské vánoční kuchyni a beseda bude spojená také s ochutnávkou tradičních štědrovečerních jídel. Akci pořádá Spolek archaických nadšenců. Nenechte si ujít krásnou adventní akci v Sebranicích, začíná ve 14 hodin a potrvá do 16 hodin.

Historie ožije na zámku

Na zámku v Moravské Třebové připravují na třetí adventní neděli zajímavé oživlé prohlídky. Divadelně šermířská skupina Exulis si dovoluje pozvat ctěné návštěvníky, aby zhlédli jejich adaptaci slavné hororové pohádky Panna a Netvor. Představení se bude odehrávat přímo v historických interiérech zámku v Moravské Třebové. Milostné scény, třesk kordů i trocha krve jsou zaručeny. Divadelní představení se odehraje hned čtyřikrát, začíná se v neděli 15. prosince v 15 hodin.

Dolní Újezd – sokolovna

17.00 Příběh vánočního anděla – autorský muzikál

Jevíčko – kostel Nanebevzetí Panny Marie

15.00 Adventní koncert

Litomyšl – Andělská adventní neděle

Zámecké návrší

13.00 před chrámem Nalezení sv. Kříže – gurmánský trh, Andělčino putování – soutěž pro děti, vystoupí žáci ZUŠ Dolní Újezd, The Cousins, Parkoviště pro velbloudy, Jitka Smutná s kapelou

13.00 piaristický chrám – Andělská vyhlídka z mezivěží chrámu

13.00 Zámecké sklepení – Vánoce pro kočku a pod psa – výstava vánočních ozdob

15.00 Nová městská síň – Kašpárek a princezna – loutková pohádka

13.00 zámecké IC – výtvarné dílničky pro děti

14.30 komentovaná prohlídka města – začátek v piaristickém chrámu

Moravská Třebová – zámek

10.30 Adventní prohlídky na zámku

15.00 Oživlé prohlídky na zámku

Městské muzeum

18.00 Josef Klíč – Hudba pro Plačící Annu

Polička – Tylův dům

Vánoční inspirace

13.00 Přijďte načerpat inspiraci, koupit si adventní výzdobu nebo vánoční dárek pro své blízké.

Sebranice

Kostel sv. Mikuláše

17.00 Adventní koncert

Svitavy – Vánoce ve Svitavách

Městské muzeum

13.00 – 17.00 Textilní a papírový advent – výroba vánočních ozdob a předmětů z textilu a papíru za pomoci lektorů:

pletení z papíru a pedigu, paličkování, patchwork, plstění, enkaustika a origami

náměstí Míru

14.00 Svitavský anděl – vystoupení dětských sborů