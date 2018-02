Strážníci slouží občanům nonstop

Litomyšl – Městská policie Litomyšl je ve službě nově sedm dní v týdnu. Díky posilám v řadách strážníků se její činnost od února mohla rozšířit o nedělní provoz.

U Městské policie v Litomyšli pracuje Jana Bulvová a Karolína Sokolová.Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková

Vedení města si od zavedení neustálého provozu slibuje lepší služby pro občany. Právě od nich a také od Policie ČR přišly podněty na rozšíření služby.



„Měsíčně máme v průměru kolem sto až sto třiceti výjezdů, jedná se hlavně o prověření oznámení občanů, stížnosti, kontrolu zabezpečení objektů, asistenci lidem v nouzi, spolupráci s Policií České republiky, řešení přestupků. K tomu samozřejmě máme pravidelnou pochůzkovou či motorizovanou hlídku, kdy přítomnost strážníků působí preventivně, ale v rámci výkonu této služby také samozřejmě řešíme přestupky a kontrolujeme dětská hřiště, autobusové nádraží a další lokality,“ přiblížil práci Městské policie Litomyšl její velitel Tomáš Rádek.



ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ JAKO DŮVOD ZMĚNY ODMÍTÁ

Starosta Litomyšle Radomil Kašpar odmítá, že by hlavním důvodem rozšíření služby bylo úsekové měření. Už téměř rok jsou ve městě na třech místech umístěné radary. O zpracování dat se starají právě strážníci. Mohlo by se tedy zdát, že nové posily byly přijaty právě kvůli administrativním povinnostem. „Není to ten dominantní důvod,“ vyjádřil se k této problematice starosta Litomyšle.



Práci strážníků v ulicích hodnotí jako korektní a zodpovědnou. „Je jasné, že když někoho napomenou nebo mu dají pokutu, tak dotyčný zpravidla není nadšený a oblíbenost strážníků městské policie není po celé republice zrovna vysoká. Nicméně máme zákony, které se musí dodržovat. Z ohlasů veřejnosti vím, že se díky dlouhodobému profesionálnímu chování strážníků jejich obraz v očích občanů, minimálně u nás v Litomyšli, zlepšil,“ říká na jejich adresu starosta Radomil Kašpar.