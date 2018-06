Stravovací pavilon dostane novou střechu

Pardubice – Běžným rychlíkem do Varšavy přijela dnes před půl osmou do Pardubic vláda v demisi Andreje Babiše. Na peronu na ni nečekali oproti očekávání žádní demonstranti, takže z celou suitou mohl zamířit rychlým krokem do salonku ČD Lounge, kde vedl půlhodinové jednání o špatné dopravní situaci v Pardubicích.