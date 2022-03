Oleg DěripaskaZdroj: ArchivStavební kolos Strabag je ovšem spojený s jedním z nejbohatších ruských oligarchů a tím je Oleg Děripaska. „Většinu akcií Strabag SE drží hlavní rakouští akcionáři, rodina Hasellsteinerů a skupiny Uniqa/Raiffeisen. Společnost MKAO Rasperia Trading Limited, v níž ruský občan Oleg Děripaska drží nepřímo méně než polovinu akcií, pak vlastní 27,8 procent. Podle rakouského obchodního práva řídí společnost samostatně její představenstvo, tedy bez pokynů dozorčí rady a akcionářů,“ sdělila mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

Řidiči i obyvatelé ucpaných měst se nemohou dočkat D35. Čekají už desítky let

Sám Oleg Děripaska se k válce na Ukrajině krátce vyjádřil na svém Twitteru. Ruskou agresi v prohlášení nazval šílenstvím a vyzval k okamžitému příměří. Na společnost Strabag nebyly zatím uvaleny žádné sankce. „Neexistují ani žádné sankce, které by společnosti bránily ve vykonávání její podnikatelské činnosti nebo v obchodních vztazích,“ dodala Novotná.

Práce pokračují

Stavba přivaděče k dálnici D35 a železničního mostu v Pardubickém kraji tak není podle firmy ani podle ŘSD ohrožená. „ŘSD jako největší státní investor bude reagovat jen na základě platných zákonů nebo rozhodnutí soudu. Pokud se něco takového bude týkat jakékoliv firmy, se kterou máme právní vztah, tak se tím budeme řídit. Dosud nic takového není, pracujeme dál,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Změny by podle něho přišly až ve chvíli, kdyby dostali pokyn, aby vylučovali z tendrů nějakou konkrétní společnost. „Vše běží, stavba pokračuje. Abychom začali po českých velkých investičních akcích honit čarodějnice, na to by doplatila česká ekonomika a hlavně řidiči,“ podotkl Rýdl.

A v zájmu ekonomiky ani silničních staveb rozhodně není protahování velkých investic. Opakování veřejné soutěže na dodavatele by podle Rýdla znamenalo zhruba rok zdržení a hodně problémů.

Dálnice D35 rozdělí Kunčinu na severní a jižní část

To si nedokáží představit ani ve Svitavách, kde na dálnici čekají roky. „Doufám, že žádné problémy nenastanou. Nedokážu si to představit a věřím, že vše pojede podle harmonogramu,“ řekl svitavský starosta David Šimek.

Problematické by bylo už jenom odstoupení od smlouvy. „Investorem dálnice a všech jejích součástí je prostřednictvím ŘSD stát, se kterým jsou na základě veřejných soutěží uzavřeny dodavatelské smlouvy. Nemáme informace, že by bylo možné od smluv jednostranně odstoupit, pokud je dodavatelem firma, která může mít vlastnické vztahy napojené na osoby sankcionované v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

První etapa D35 v úseku Janov – Opatovec začala, jde o vybudování železničního mostu na koridorové trati Brno – Česká Třebová. Zakázku za 150 milionů korun získala právě společnost Strabag Rail. Firma Strabag podala nejvýhodnější nabídku i na stavbu přivaděče k dálnici D35 mezi Holicemi a Časy, a to za 197,81 milionů korun. Stavba 3,44 kilometrů dlouhé přeložky silnice I/36, která je spojnicí mezi D35 a silnicí I/35, má vydané pravomocné stavební povolení. Po výběru zhotovitele je připravena k zahájení.