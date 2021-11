Pondělní testování dopadlo v Základní škole v Dolním Újezdu dobře, ale i tak se někteří žáci dostali do karantény. Pozitivní školák se totiž objevil ve družině. Podobná situace se odehrává v těchto dnech na mnoha školách v Pardubickém kraji.

„Ve školách přibývají pozitivně testované děti, a to ve všech typech škol. Oproti minulému týdnu jde o nárůst asi o jednu třetinu,“ sdělila krajská epidemioložka Olga Hégrová.

Ve Svitavách měla Základní škola T. G. Masaryka v karanténě už většinu žáků. Rodičům se ale neozvala hygiena a měli pocit, že jde o preventivní karanténu nařízenou ředitelem školy.

„Hygiena nás nekontaktovala, nedostali jsme žádanku na PCR test, ačkoliv ho škola vyžadovala. Na to ale nemají právo. Děti byly čtrnáct dní doma a teď znova. Navíc sehnat termín na PCR test je na Svitavsku docela složité,“ řekla maminka jednoho školáka.

Vedení školy ale tvrdí, že se nejedná o jejich svévolný krok, jen hygiena netrasuje dostatečně rychle. „Hygienici nestíhají, poslal jsem rodičům informace z krajské hygienické stanice. V žádném případě nejde o moje rozhodnutí, nechci zavírat školu. Měli jsme dvě třetiny žáků v karanténě a i tak dělám vše pro to, aby se děti dál učily,“ řekl ředitel školy Jiří Sehnal.

Hygienici jsou v těchto dnech zavaleni obvoláváním a trasováním. A nejde zdaleka jen o školy.

Pro ukončení sedmidenní karantény a návrat do školy děti potřebují negativní PCR test. A to je v Pardubickém kraji další problém. Testovací místa jsou plná, termíny chybějí. Třeba na Svitavsku dělají PCR testy jen v Litomyšlské nemocnici, kam jezdí i lidé ze Svitav nebo Poličky.

„Nestíháme, protože to není jen trasování, ale i řešení škol, aby se vůbec připravilo samotné trasování. Večer ředitelé zaznamenají případ nakaženého, hned se to řeší, aby děti ráno nepřišly do školy. Když se za jeden den ozve třeba deset škol, je to mazec. Při trasování nám pomáhá finanční úřad, hasiči a přihlásila se nám jedna dobrovolnice,“ popsala Hégrová.

Zároveň přiznala, že jsou rádi, když se do trasování aktivně zapojí i školy, kde se objeví pozitivně testovaný žák.

„Byla jsem s dcerou v Litomyšli, ulovila jsem termín a stejně jsme tam čekaly přes hodinu. Pro syna termín nebyl, museli jsme na test až do Pardubic. Hrozný,“ podotkla Marcela Horáková ze Svitav. Vedení Nemocnice Pardubického kraje ale slibuje, že brzy odstartuje PCR testování i v nemocnici ve Svitavách.