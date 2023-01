Radní v Moravské Třebové plánují masivní bytovou výstavbu. Chtějí se zaměřit i na vzdělání.

Situace v Moravské Třebové není už mnoho let růžová. „Pro hospodářsky a sociálně ohrožená území v kraji, která jsme identifikovali na základě několika kritérií a tvrdých dat, děláme integrované plány pro rozvoj. Chceme radnici nabídnout konkrétní návrhy a dotační možnosti pro jejich řešení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Chtějí udržet mladé rodiny

Vzdělání, bydlení, práce. Radní v Moravské Třebové plánují masivní bytovou výstavbu. „Připravujeme ve spolupráci s developery vybudování 120 bytových jednotek a 20 rodinných domů. To je pro nás v tuto chvíli jedním z předpokladů pro udržení mladých rodin ve městě,“ sdělil starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Kromě nastartování bytové výstavby ale vedení města vidí i další oblasti, kde je potřeba zapracovat. „Musíme pracovat na kulturním vyžití ve městě, které není tak vybavené, jak by mělo být. Nemáme kulturní centrum,“ podotkl Charvát.

Nutná bude i podpora ekonomiky a firem, které se chtějí rozrůstat. To bude ale běh na dlouhou trať. Město uvažuje o velkém rozšíření stávající průmyslové zóny ve směru na Svitavy. „Jsou tady podniky, které se chtějí rozšiřovat. Jsme ale teprve ve fázi úvah, ještě ani nemáme vykoupené pozemky. To bude práce na hodně let,“ vysvětlil starosta.

Rozvoj regionu ale podle odborníků začíná od nejmladší generace a od vzdělání. To je v Moravské Třebové velký problém už řadu let. Radní by chtěli do města přivést další střední školu, ale to nebude tak snadné. „Mně osobně tu chybí vzdělávání technického charakteru. Školy tohoto typu jsou ve Svitavách, Lanškrouně a také v Mohelnici. Pardubický kraj nám musí pomoci s dopravní obslužností, aby se děti od nás dostaly na střední školy v okolí,“ dodal Charvát.

O tom, že je Moravskotřebovsko slabší region, není pochyb. Vše ale začíná právě ve školách. „Šokovalo mě, že tady zhruba každý desátý člověk nemá ani střední vzdělání. Že by se nám lidé bez práce váleli na ulicích, to ne, ale vzdělání je základ,“ řekl starosta.

Zmizeli v Německu

Na rozvoji Moravské Třebové se podepsala i výměna obyvatel po druhé světové válce. Sudety ale stojí i za dalším problémem. „Fabriky zůstaly po roce 1945 prázdné. Někteří se je pokoušeli rozjet, ale po revoluci, když se měly firmy prosadit na volném trhu, tak jedna po druhé skončila. Ti, co něco uměli a vedli firmy, zmizeli v Německu,“ zmínil starosta.

K poslednímu prosinci roku 2022 měl v Pardubickém kraji nejméně příznivou situaci na úřadech práce okres Svitavy. Ve svitavské okrese připadalo na 2 338 pracovních míst celkem 2 297 uchazečů. Hospodářsky znevýhodněných regionů je v kraji více. Moravskotřebovsko patří mezi tato území společně s Českotřebovskem, Králickem, Hlineckem a Svitavskem.