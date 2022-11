Když se betlém v roce 2012 vrátil do Svitav, byl v dezolátním stavu. Restaurátoři na jeho obnově strávili tisíce hodin. Lidé ho uvidí v plné parádě tuto neděli.

„Je to splněný sen. Bojovali jsme o něj dvacet let, než se nám ho podařilo vrátit zpátky do Svitav. Poté nastala další práce, museli jsme sehnat restaurátory. Betlém dělali restaurátoři s licencí A, protože je to památka zapsaná na ministerstvu kultury. Sháněli jsme peníze, obnova betlému trvala deset let. Ještě nemáme vše sečtené, ale budou to miliony. Počítám asi šest až osm milionů,“ uvedla emeritní ředitelka svitavského muzea Blanka Čuhelová, která o vrácení betlému roky usilovala.

Psali jsme:

ROZHOVOR: Svitavský betlém, to je srdeční záležitost

Velký svitavský mechanický betlém je dílem několika svitavských řezbářů, betlémářů i malířů 19. a 20. století. Vznikal postupně v průběhu téměř 150 let, obsahuje 665 figur a budov a 62 pohyblivých mechanik. Když se betlém v roce 2012 vrátil do Svitav, byl v dezolátním stavu. Figurky i budovy byly poničené.

„Teprve, když jsme měli figurky v rukách, tak jsme zjistili, kolik tam je mechanických částí. To jsme vůbec netušili. Na mnoha předmětech chyběly části, které bylo nutno dořezat, byla odřena zcela nebo alespoň zčásti polychromie. Předměty byly v průběhu let necitlivě přemalovávány, zůstala pouze torza mechanik,“ zavzpomínala Čuhelová.

Zdroj: Iveta Nádvorníková

Renomovaní restaurátoři na obnově betlému strávili tisíce hodin. Během let svitavský unikát dávali dohromady restaurátoři Renata Vašicová, Vendula a Jiří Látalovi, Jana Kovandová, Martina Blahník Lušková. Největší podíl mají na obnově figur a budov restaurátoři Šárka a Petr Bergerovi z Písečné. Rozpohybovat figury bylo na Kamilu Andresovi, který zrekonstruoval všechny mechaniky a celý betlém nově postavil a rozhýbal. Pozadí betlému tvoří původní dáliny z 19. století, jejich autory jsou svitavští malíři.

Unikátní pohyblivý betlém se znovu rodí v muzeu ve Svitavách

V současné době uvidí lidé betlém ve svitavském muzeu. Je dlouhý patnáct metrů, složený ze šesti bloků. Betlém zabírá téměř jeden celý výstavní sál v přízemí muzea. Rekonstrukce je hotová, ale tím práce rozhodně nekončí. Následovat bude neustálá údržba a kontrola.

Betlém vznikal mezi lety 1826 až 1942. Je dlouhý 15 metrů a vysoký 2,5 metru.

Nejstaršími figurami v betlému jsou jesličky, svatá rodina, Tři králové a andělská hudba. Podle restaurátorů jde o figury z konce 18. století.

Nejmladší figury vznikly během 2. světové války, a to v roce 1942.

V roce 2015 byl prohlášen kulturní památkou České republiky.

„Vyčlenili jsme člověka, který minimálně dvakrát týdně betlém projde, zkontroluje. Betlém je sestaven původní technologií, všechno jede na vačky, dřevěné hřídele, koženkové řemínky, jediný nový je elektromotor. Jinak tady není ani kousek elektroniky, i proto je nutné vše pravidelně kontrolovat. O to se postará kolega Ivan Šimák, který pomáhal Kamilu Andresovi se sestavováním celého betlému,“ sdělil ředitel svitavského muzea Hynek Stříteský.

Velký svitavský mechanický betlém je po 10 letech celý zrestaurovaný. Měří 15 metrů a vysoký je 2,5 metru.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Současně město pokračuje v přípravě Muzea betlémů, které vznikne v domě vedle Ottendorferovy knihovny. Žádost o dotaci už Svitavy podaly.

FOTO: Deset metrů za námi, tak ještě pět, říká restaurátor svitavského betlému

„V prvních třiceti minutách otevřeného dotačního titulu jsme stihli podat žádost. Vešli jsme se do alokace, kterou ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo. Předpokládáme, že pokud bude žádost v pořádku, tak bychom měli dotaci získat,“ řekl svitavský starosta David Šimek.

Velký svitavský mechanický betlém lidé poprvé uvidí kompletní na vánoční výstavě, která začíná v neděli 27. listopadu. Přístupný zůstane v muzeu až do 15. ledna.

Náklady na první etapu Muzea betlémů činí 92 milionů korun a Svitavy mají šanci získat dotaci ve výši 68 milionů. Jestli peníze město získá, bude jasné na jaře. Pokud ano, samotná rekonstrukce domu začne v roce 2024.

„Počítám, že muzeum bychom mohli otevřít v roce 2027. Bude to jediné Muzeum mechanických betlémů v České republice,“ dodal Stříteský. V novém muzeu bude svitavský mechanický betlém vystavený celoročně. „Spolu s prezentací dalších mechanických betlémů i tematickou dětskou hernou vytvoří jedinečné místo, které představí příběh betlémářství jako živého řemesla a stále se vyvíjející lidové tradice,“ podotkl Stříteský.

VIZUALIZACE: Vybydlená "trojka" v centru Svitav se změní v muzeum betlémů

Konkurence? Spíš rarita

Nejznámějším českým mechanickým betlémem je ten z Třebechovic pod Orebem. Srovnávat ho s tím svitavským ale není možné, i když na velikost "vyhrávají" Svitavy.

„To je nesrovnatelné. Třebechovický je betlém jednoho autora, tady je ukázka práce několika svitavských betlémářů. Třebechovický je o jednom příběhu, tady jich je více,“ vysvětlila Čuhelová. Doufá, že bude svitavské muzeum s majiteli ostatních mechanických betlémů spolupracovat. „Nechceme vůbec být konkurencí, už od začátku s nimi komunikujeme a rádi bychom mechanické betlémy představili jako velkou zajímavost. Lidé moc nevědí, jak velká ojedinělost to ve světě je,“ uzavřela Čuhelová.

Velký svitavský mechanický betlém lidé poprvé uvidí kompletní na vánoční výstavě, která začíná v neděli 27. listopadu. Přístupný zůstane v muzeu až do 15. ledna.