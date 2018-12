Stovky dárků míří z Osíku k dětem do celého kraje

Osík – Téměř osm set vánočních dárků vybral spolek Maceška v Osíku. Sice organizátorky sbírky Krabice od bot hlásily, že maximální počet je 500, ale i tak jich mají téměř o tři stovky více.

Všechny balíčky si postupně odvezou zástupci dětských domovů a organizací z Pardubického kraje.

„Vybrali jsme 750 krabic. Odběratele máme a děti se najdou. Dárky potěší děti v domově v Chotěboři, v azylových domech v Koclířově, ve Svitavách nebo Chrudimi. Máme nasmlouvané sociálně vyloučené lokality ve Vysokém Mýtě, Chocni. Sbírali jsme také pro Naději v Litomyšli a České Třebové. Sto krabic si odveze charita z Pardubic,“ sdělila Božena Hanusová ze spolku Maceška z Osíku.

Nejvíce žádané byly letos dárky pro děti od 10 do 18 let, zejména pro kluky od 13 let. „Nejvíce dárků se nám ale sešlo pro děti do 5 let. Takže jsem ještě mluvila s vedením kojeneckého ústavu ze Svitav, že by si také nějaké balíčky odvezli,“ dodala Božena Hanusová.