„S naší 3D tiskovou laboratoří jsme se zapojili do akce Tiskne celé Svitavsko. Jedná se o komunitní projekt, který reaguje na aktuální situaci v souvislosti s covid-19. Cílem je propojit majitele 3D tiskáren ve svitavském okrese, organizace, firmy i soukromé osoby za účelem tisku ochranných štítů pro nemocnice a další zdravotnická zařízení,“ uvedl jeden z iniciátorů na gymnáziu Tomáš Feltl.

Ve škole vyrábí pouze spodní díl masek. „Denně jsme schopni vytisknout až 120 kusů těchto dílů,“ dodal ředitel gymnázia Josef Dvořák.

Výroba štítů na 3D tiskárnách jede ve svitavském okrese už naplno. V pátek předal Jiří Hladík z Poličky, který stojí za projektem Tiskne celé Svitavsko, první várku štítů do Svitavské nemocnice. „V pátek jsme dodali šestnáct štítů do nemocnice a také do dvou ordinací, které si o ně napsaly jako první,“ uvedl Jiří Hladík.