Stíhaný podnikatel lovil zakázky pro První chráněnou dílnu i na Svitavsku

Moravská Třebová - Vazebně stíhaný severočeský podnikatel Tomáš Horáček, obviněný nedávno kvůli údajně zmanipulovaným výběrovým řízením v pražských nemocnicích Na Františku a Na Bulovce, čerpal prostřednictvím svojí firmy První chráněná dílna veřejné a dotační prostředky i v Moravské Třebové.

Šlo o čtyři zakázky, dohromady za více než devět milionů korun, realizované v letech 2015 a 2016. Ve dvou případech bylo zadavatelem přímo město, další realizovala městská organizace technické služby. O všech ale rozhodovali radní města.

První chráněná dílna jen za uplynulé dva roky získala na státních zakázkách 650 milionů korun. Dlouhodobě se o ni zajímá protikorupční organizace Transparency International, která poukazuje mimo jiné na zvýhodnění chráněných dílen u podlimitních zakázek. Právě ve zvýhodnění v soutěžích a následné realizaci prostřednictvím subdodavatelů spočívá podnikatelská činnost První chráněné dílny.

V Moravské Třebové První chráněná dílna vyhrála soutěže na dodávku hardware, ale i rolby na úpravu ledové plochy nebo vozidla pro svoz bioodpadu. Všechny pro ni realizovali subdodavatelé.

Úspěšný „rybolov“ podnikatele Tomáše Horáčka, kterému se přezdívá velrybář, v Moravské Třebové neunikl kritice. „Firma, která prostřednictvím zaměstnávání postižených osob získávala výhody v soutěžích o veřejné zakázky, lovila 'kapry' i v městských vodách,“ upozornil například zastupitel Tomáš Kolkop (Srdcem Třebováci).

A ve svém tvrzení šel ještě dál, když poukázal na skutečnost, že dvě zakázky, které ve výběrovém řízení vyhrála První chráněná dílna, realizovala téměř ze sta procent subdodavatelsky společnost OR-CZ místostarosty Václava Mačáta (ČSSD).

Nebyl zákonný důvod firmu vyřadit

Pochybnosti o výběrových řízeních má i zastupitel a předseda finančního výboru Miroslav Jurenka (ANO). „Byl jsem členem výběrové komise a nelíbilo se mi to od samého začátku. Upozorňoval jsem, že to není v pořádku,“ řekl a pokračoval: „Ptal jsem se, jak se o zakázce firma ze severních Čech dozvěděla, že se přihlásila do výběrového řízení a vytipovala si místní subdodavatelskou firmu. Bylo mi řečeno, že to bylo oficiálně na portálu, kde se veřejné zakázky zveřejňují.“

Podle zastupitele však nebylo možné, vzhledem k tehdy platné legislativě, První chráněnou dílu z výběrového řízení vyřadit. „Listovali jsme dokonce v zákonech, ale bylo mi vysvětleno, že nemáme jak firmu vyřadit. Otevřeli jsme obálky a srovnali pořadí podle ceny, o zakázkách rozhodovala rada,“ uzavřel Miroslav Jurenka.

Hardware dodala firma místostarosty

Dvě zakázky, o kterých byla řeč, se týkaly dodávky hardwaru pro technologické centrum města. Obě jako subdodavatel řešila firma OR-CZ. Dohromady jde o částku necelých 2,9 milionu korun. Ve skutečnosti šlo o jednu zakázku rozdělenou na dvě, přičemž veřejná soutěž na první část v hodnotě téměř 2,5 milionu byla napoprvé zrušena a vypsána znovu. Vedle První chráněné dílny se jí zúčastnila společnost OR-NEXT, kterou většinově vlastní syn místostarosty Michal Mačát. Oproti druhému uchazeči však v soutěži nabídla cenu o bezmála 600 tisíc korun vyšší. Ve skutečnosti však rozdíl mezi oběma nabídkami byl jen 194 tisíc. První chráněná dílna totiž mohla v nabídce uplatnit zákonné patnáctiprocentní snížení ceny, neboť prokázala, že zaměstnává více než 50 procent zaměstnanců se zdravotním postižením. Kupní cenu ale město uhradilo v původní, nesnížené nabídkové výši.

Radnice jednala v souladu se zákonem

Radnice jakékoliv pochybení odmítá. „V případě veškerých zakázek, ve kterých uspěla První chráněná dílna, bylo postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,“ vzkázali radní prostřednictvím tiskového mluvčího Václava Dokoupila. Město podle mluvčího jako veřejný zadavatel nemělo v době realizace veřejných zakázek žádný zákonný důvod zabránit První chráněné dílně v účasti v soutěži a ani k omezování subdodavatelských vztahů. „Zakázky byly administrovány v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a výběr uchazečů probíhal na základě ekonomické výhodnosti nabídek,“ upřesnil Václav Dokoupil s tím, že žádné jiné zakázky město ani organizace města s První chráněnou dílnou nerealizovaly.

První chráněná dílna je tradičním dodavatelem pro zdravotnická zařízení po celé zemi. Zakázky za bezmála 94 milionů korun realizovala v posledních dvou, třech letech například i v Nemocnici Pardubického kraje nebo přes osm a půl milionů korun v Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. Pro Pradubický kraj dodávala První chráněná dílna v rámci rekonstrukce kuchyňského provozu Domova mládeže a školní jídelny v Pardubucích gastrotechniku za 5,7 milionů korun.