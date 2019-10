Opoziční ČSSD ale krok kritizuje jako drahý špás a nesmyslný krok.

Ostrá kritika

„Přesun sídla a služebny městské policie do přízemí budovy radnice bude dokončen nejpozději 1. listopadu. Stěhování městské policie má jednoznačný cíl. Strážníci budou díky stěhování blíže občanům a zvýší se tak bezpečnost v centru města,“ sdělil mluvčí města Václav Dokoupil. Opoziční ČSSD ale stěhování pokládá za nákladné a zbytečné. „Klub zastupitelů ČSSD ostře odsuzuje stěhování městské policie, které vedení města naplánovalo. Přesun o stovky metrů za sta tisíce korun považujeme za nehorázné vyhazování městských peněz z okna,“ tvrdí Martin Bárta z třebovské ČSSD.

Stěhování městské policie mají sociální demokraté za nerozvážný a špatně promyšlený krok. „Doteď jsme jako zastupitelé neslyšeli, co starostu Tomáše Kolkopa k rozhodnutí vedlo a co to městu přinese; tedy kromě zbytečně utracených statisíců korun,“ komentuje situaci exstarosta Miloš Izák.

Přesun za 300 tisíc

Přesunem městské policie se uvolní budova v Komenského ulici pro rodinné centrum. Na stěhování strážníků zastupitelé vyčlenili 300 tisíc korun. Současně probíhá revitalizace suterénu radnice.

Městská policie je v Třebové od roku 1992. V ulici Komenského působí od roku 2008.

PROBLÉM KAMER

Stávající umístění městské policie vedle obvodního oddělení Policie ČR je podle bývalého starosty Miloše Izáka výhodné i kvůli vzájemnému sdílení informací z 38 kamer městského dohledového systému. Pracoviště obou policií jsou totiž propojena optickým kabelem. Podle vedení města ale stěhování strážníků funkčnost kamer neovlivní. „S přesunem městské policie dojde také k přestěhování kamerového systému. I nadále bude pokračovat zavedená spolupráce, kdy se Policie ČR v případě potřeby obrací na strážníky,“ řekl mluvčí města Václav Dokoupil.