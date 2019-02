Celý týden tam v projektu Edison „vyučuje“ šestice vysokoškoláků ze zahraničí. Středa patřila takzvané Global Village, kde každý ze stážistů představil to specifické, co je charakteristické pro jeho zemi. Za lektory přijely i děti ze školy v Němčicích. Do výuky se během týdne zapojí školáci z Osíku a Českých Heřmanic. Mají příležitost si také procvičit angličtinu.