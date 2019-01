Jevíčko – V Zadním Arnoštově zlikvidovali následky přívalových dešťů. O pár dní později začala oprava silnice, mostu a propustí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Šilar

Řidiči si musí dávat pozor v Zadním Arnoštově. Od minulého týdne je ve vesnici omezený provoz. Oprava silnice se protáhne až do konce listopadu. Investice za miliony korun zlepší dopravní obslužnost.

Silnice patří do páteřní sítě komunikací v Pardubickém kraji. Její neutěšený stavebně technický stav byl důvodem k modernizaci. „Projekt zahrnuje výměnu konstrukce vozovky a její rozšíření. Dále je plánovaná úprava odvodňovacích zařízení, konkrétně příkopů a propustků. Součástí je i rekonstrukce mostního objektu," popsal rozsah prací Ladislav Umbraun, vedoucí odboru dopravy a dopravní obslužnosti Pardubického kraje. V plánu je také výsadba stromů v okolí silnice.

„Snažili jsme se snížit dopady na místní obyvatele a také zajistit dopravní obslužnost sanatoria. Vozidla záchranného systému a místní by měli bez problémů dojet, kam potřebují. Samozřejmě může nastat situace, kdy to stavební práce nedovolí," řekl starosta Jevíčka Roman Müller.

Objížďka

Lidé po dobu uzavírky mohou využít autobusy. Do vesnice bude zajíždět linka z Jevíčka do Moravské Třebové. Stanovena je i obousměrná objížďka, a to o délce dvanácti kilometrů. „Jedná se o trasu Křenov, Březina, Bělá u Jevíčka a Jevíčko," sdělil pracovník odboru dopravy Libor Kocum z Moravské Třebové.

Klid napřesrok

Touto rekonstrukcí stavební práce nekončí. Na jaře se dočkají místní obyvatelé rovněž nového povrchu silnice. Stroje by měly v Zadním Arnoštově utichnout na konci června příštího roku.

Finanční náklady na tuto akci jsou necelých šestapadesát milionů korun. Investorem je Pardubický kraj, který získal evropskou dotaci ve výši pětaosmdesáti procent.

Velká voda

Modernizace silnice a s ní spojených staveb není jedinou významnou prací, která se v obci uskutečnily. Červencové a srpnové přívalové deště totiž způsobily nemalé problémy, které bylo nutné okamžitě řešit. „Vyčistili jsme koryto, kterým voda tekla, a zvýšili jeho propustnost. Napadané srážky byly opravdu abnormální," konstatoval starosta Jevíčka. Stavebních úprav se dočkaly i mostky, které nebyly na podobný příval vody připraveny. Samotné stavební práce stály Jevíčko, pod které vesnice patří, zhruba padesát tisíc korun, a to hlavně díky tomu, že většina byla udělána svépomocí.