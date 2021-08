Po spojnici Litomyšle a České Třebové se Pardubický kraj pustí do sousedního přivaděče, který s Litomyšlí propojí Sloupnici a poté Ústí nad Orlicí. Situaci ale komplikuje nárůst cen staveb, dlouhé vyjednávání se tak moc nevyplatilo.

„Před lety jsme uzavřeli se státem memorandum, čímž jsme na sebe převzali zodpovědnost za stavbu přivaděčů. V tuto chvíli je to pro nás komplikace, protože jak se postupně upřesňují ceny jednotlivých tras, tak se dostáváme do mnohem vyšších částek. S jednotlivými přivaděči si poradíme, i když stále máme ještě někde problémy s výkupy pozemků,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Přípravu stavby silnic ale tyto potíže nestoply. „Těsně před nabytím právní moci je výsledek výběrového řízení na rekonstrukci silnice II/360 z Litomyšle do Ústí nad Orlicí. Tato stavba, která začne letos, je rozložená do čtyř etap,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

SILNICE A TŘI MOSTY

V letošním roce začne stavba silnice od hranic Litomyšle po Sloupnici. V příštím roce bude kraj spolupracovat s Litomyšlí na průtahu městem, při kterém se kromě vlastní silnice budou řešit chodníky, osvětlení, vodovod a kanalizace.

"V letech 2023 a 2024 se potom investice uzavře dokončením silnice v Ústí nad Orlicí," uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Přisnášíme mapu dálničních přivaděčů k D35. Je ale již dva roky stará a termíny už doznaly řady změn. Pardubický kraj je kritizován, že s jejich přípravou zaspal a že mnohde bude dálnice hotová dřív než přivaděče.

Stavební povolení nabylo právní moci v polovině května, mírné zdržení způsobila paradoxně nízká nabídková cena. „Pokud nabídková cena ze strany dodavatele dosáhne méně než 70 procent rozpočtové ceny, je nutné vše přezkoumat,“ vysvětlil Kortyš. Cena je podle projektu téměř 260 milionů korun včetně daně. Stát dotuje přivaděč částkou 100 milionů korun, zbývající část peněz je na kraji. Nyní už ceny stavebních prací výrazně rostou.

Silnicí ale stavba nekončí. Jsou tu také tři mostní objekty, a sice dva v Němčicích a jeden v Řetůvce. S jejich financováním pomohou evropské dotace.

Ještě letos má začít taky přestavba silnice II/312 z Chocně do Českých Libchav. Pro tento úsek, jehož realizace potrvá tři roky, už mají silničáři připravenou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Od května je podaná navíc žádost o stavební povolení.

„Silnice je v současné době používána jako návozová trasa při budování koridoru v Brandýse nad Orlicí, proto jsme se se Správou železnic domluvili, že v letošním roce bychom stavěli až v úseku České Libchavy – Rozsocha,“ upřesnil Kortyš. Přivaděč má stát více než 316 milionů korun. Se začátkem prací se počítá na konci letních prázdnin.

Jak to bude se stavbou první části "libchavského" přivaděče, tedy silnice z Vysokého Mýta do Chocně?

V plném proudu je i příprava dalších obchvatů. U Dašic a Rokytna probíhá záchranný archeologický průzkum. Teprve po nich je možné se pustit do vlastní stavební činnosti. Do hry v případě Dašic zároveň vstupuje vyvlastňovací řízení kvůli některým pozemkům, které běží od začátku letošního roku. V případě Rokytna už nabylo právní moci stavební povolení a na podzim se počítá s výběrovým řízením na zhotovitele.

Na obchvat Dašic naváže silnice do Černé za Bory. V jejím případě je hotová dokumentace pro územní řízení.

KOLONY V LITOMYŠLI

Jednání o úseku D35 u Litomyšle pokračují, jak bylo dohodnuto v memorandu. Ředitelství silnic a dálnic v současné době zpracovává dokumentace pro sloučené řízení s tím, že hotovo by mělo být na konci letošního roku. Pokud se vše povede, pak by v příštím roce mělo začít projednávání územní dokumentace. Samotná výstavba dálnice by měla začít v roce 2023 a trvat má zhruba čtyři roky. První řidiči by se tak po novém úseku D35 mohli svézt v roce 2027. Pak se Litomyšli definitivně uleví.

Příští rok už pojedou řidiči po prvním úseku dálnice D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy. Litomyšl se ale hned na jaře pustí do stavby nového nadchodu přes silnici I/35.

Zúží se tím silniční průtah městem a řidiči se tak musí připravit na kolony a zdržení. „Příští rok to bude asi ještě v pohodě, horší to bude v Litomyšli, až bude dálnice hotová k Zámrsku,“ řekl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Město s tím ale nic neudělá, musí jen doufat, že jednání o dálnici kolem Litomyšle pojedou podle plánu a nedojde k dalšímu zdržení. „Čekáme nárůst dopravy, ke zhoršení dopravní situace určitě dojde. Počítám, že spousta kamioňáků dojede před Vysoké Mýto, prostojí Mýto a Litomyšl a pak už pojede. Ano, bojíme se toho,“ dodal Brýdl.

Celá trasa dálnice D35Zdroj: ŘSD