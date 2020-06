Do roku 2023 má u Linhartic u Moravské Třebové vyrůst obří hala. Tu tam postaví pražská společnost Accolade. Regionu slibuje rozvoj průmyslu a také pomoc s řešením dopravy.

Hala za 250 milionů

Při stavbě haly za 250 milionů korun počítá firma také s novým dopravním napojením na hlavní tah I/35. S tím má být spojený pokles nákladní dopravy v okolních obcích. Stavba haly o rozloze jedenáct tisíc metrů čtverečních je v souladu s platným územním plánem Linhartic. „Bude sloužit primárně pro lehkou výrobu a skladování do maloobchodní sítě v České republice. Při standardním průběhu schvalovacího procesu by měl být projekt dokončen v roce 2023,“ informoval mluvčí společnosti Jakub Splavec.

Moravská Třebová se dlouhodobě potýká s rušnou dopravou. Denně kolem města projedou stovky nákladních aut a některá jedou přes centrum do průmyslové zóny. „Líbí se nám, že investor kromě plánu nové moderní haly představil také řešení dopravního napojení na silnici I/35. Kromě prokazatelného snížení nákladní dopravy ve městě by tak výstavba haly mohla do budoucna nabídnout pracovní příležitosti pro občany a přilákat i nové firmy, které budou moci využít skladovací a výrobní prostory na východním okraji města,“ sdělil třebovský starosta Miloš Mička.

Proti velké hale nejsou ani v Linharticích, kde se jich stavba dotkne nejvíce. „Obec má v mnoha směrech ideální polohu. Nacházíme se u většího města a přímo v trojúhelníku měst Pardubice, Olomouc a Brno. To přináší i svá negativa. Mimo jiné jde o velkou dopravní vytíženost,“ řekla Marcela Šípová, starostka Linhartic. Je ráda, že investor přišel sám s nápadem, jak vesnici pomoci, a projekt projednal nejen s obcí, ale i okolními vesnicemi, Ředitelstvím silnic a dálnic a policií. „Nezapomněl ani na naše obyvatele, kteří budou moci využívat nový chodník s cyklostezkou,“ dodala starostka Šípová.

Peníze do obecní kasy

Místní lidé zatím o projektu moc nevědí, dozvídají se o něm jen z médií. „Osobně mi to nijak nevadí, jelikož haly jsou v lokalitě, která je daleko za obcí, až za hlavní silnicí pod lesem, tedy to život v obci nijak neovlivní. Naopak si od toho slibuji přínos peněz do rozpočtu obce. Zmiňována byla i oprava cesty a vytvoření cyklostezky,“ poznamenala obyvatelka Linhartic. Očekává, že bude třeba veřejné projednání záměru.

Projekt byl mimo jiné posouzen i z hlediska vlivu na krajinný ráz. „V našem projektu bude zeleň tvořit více než polovinu prostoru z celého areálu. Počítáme i s retenčními nádržemi pro lepší hospodaření s dešťovou vodou nebo sadovou úpravou, která sníží prašnost a zároveň dodrží krajinný ráz místa,“ podotkl Jiří Stránský, ředitel rozvoje nových lokalit Accolade.