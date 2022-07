Stavba obchvatu Svitav omezí až do zimy dopravu na výpadovce z města na Brno

/VIZUALIZACE OBCHVATU/ Výstavba obchvatu Svitav pokročila do další fáze a od příštího týdne omezí dopravu na silnici I/43. Od 15. července do 30. listopadu budou probíhat práce za úplné uzavírky provozu na silnici I/43. Jedná se o úsek dlouhý asi kilometr, a to od výjezdu ze Svitav směrem na Brno až po křižovatku u Zavadilky. Projeďte se už nyní, v předstihu, po budoucím obchvatu ve videovizualizaci.

Stavba obchvatu Svitav začíná. Jde o důležitou stavbu pro Svitavy i pro celý Pardubický kraj. | Foto: Město Svitavy