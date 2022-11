Podívejte se ve videu na bžeznovou demolici starého nadchodu

„Práce přímo na staveništi probíhají podle původního harmonogramu, bohužel nám plnění termínů v současnosti komplikuje výroba ocelové konstrukce. Prodlení je způsobené pozdním dodáním jednotlivých materiálů. Jednalo se zejména o dodávky z hutí, kde výrobci nebyli schopni garantovat termín dodání, a ve finále došlo ke zdržení o další dva až tři měsíce. Nejzásadnější problém byl s dodávkou tenkých plechů,“ sdělila mluvčí společnosti Chládek a Tintěra Barbora Pešková.

Ceny materiálů rostou

Problém ovšem není jenom s termíny, ale i cenami materiálů, které stouply minimálně dvojnásobně. „Prodlení způsobené opožděnými dodávkami se snažíme dohnat dvousměnným provozem v našem výrobním závodě ocelových konstrukcí. S vedením města jsme o těchto komplikacích jednali a po vysvětlení všech důvodů jsme získali souhlas s prodloužením termínu o další tři týdny,“ dodala Pešková. Poslední oficiální termín otevření nadchodu je 21. prosince.

V současné době je na staveništi docela klid, dělníci pracují v dílnách. Výtah je přitom už od léta hotový. „Výtaháři mají výtah vyrobený od července a čekají na osazení. Nejdříve však musí dojít k ukotvení lávky na pilíře. Na montáž výtahu firma potřebuje asi dvacet dní. Když bude lávka na svém místě na konci listopadu, tak je nový termín otevření nadchodu 21. prosince reálný,“ vysvětlil vedoucí oddělení investic litomyšlské radnice Pavel Kubeš.

Omezení na pětatřicítce ve směru na Svitavy tento týden zmizelo. Ve směru na Vysoké Mýto má firma omezení povolené od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) do konce listopadu. „Na straně k městu potřebuje dobetonovat jednu z obloukových zídek, opravit vyvrácené silniční obruby a mít zabraný tento pruh pro montáž věže, kterou budou potřebovat pro montáž lávky,“ informoval starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Noční akce

Stejně jako při bourání starého nadchodu dojde i při stavbě nového k noční akci. Poslední listopadový víkend bude pětatřicítka v místě stavby kompletně uzavřená. „V pátek v noci by se silnice I/35 uzavřela. Firma do rána postaví podpůrné konstrukce a samotné usazení lávky plánují až za světla. V neděli potom musí silnici uklidit, aby se na průtah mohla vrátit doprava,“ přiblížil plány Kubeš.

O víkendu 26. a 27. listopadu tak musí řidiči v Litomyšli opět počítat s objízdnými trasami.

Stavba nadchodu vyjde na 45 milionů korun, většinu z toho zaplatí dotace. Moderní stavba bude bezbariérová, usnadní cestu na polikliniku i městský úřad. Z výtahu se naskytne pěkný výhled na Litomyšl.

„Stavební firma počítá i s tím, že musí být zajištěna sjízdnost objízdných tras v případě zhoršení klimatických podmínek,“ podotkl Brýdl. ŘSD avizuje uzavírku silnice I/35 v době od pátku 25. listopadu od 22 hodin do neděle 27. listopadu do 9 hodin.

Jakmile bude lávka na svém místě, bude firma hledat možnost, jak otevřít nadchod směrem od Smetanova domu. „Sice to bude po schodech, ale co nejdříve. Plné otevření cesty směrem od Smetanova náměstí po historických schodech včetně výtahu je domluveno do 21. prosince,“ uvedl Brýdl.

Posun termínu dokončení nadchodu už schválila rada města. Ačkoliv se jedná o výrazné zpoždění stavby, město s žádnou pokutou pro stavební firmu nepočítá. „Chápeme důvody, které k posunu realizace vedou, zejména jde o válku na Ukrajině a s tím související problémy s dodávkou železa na lávku. Pro sankce není právní důvod. V případě vystavení sankce stavební firmě by navíc město bylo ve stejné výši kráceno na dotaci,“ uzavřel starosta.

Termín prodloužení stavby už schválil i Státní fond dopravní infrastruktury, od něhož Litomyšl získala dotaci 32 milionů korun. Dotace podle Brýdla tedy ohrožená není. Stavba nadchodu vyjde na 45 milionů korun. Moderní stavba bude bezbariérová, usnadní cestu na polikliniku i městský úřad. Z výtahu se naskytne pěkný výhled na Litomyšl.