Stavba dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem a železničního mostu u Opatovce se termínově protne. "K zahájení úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem dojde na konci dubna. Železniční most nad budoucí trasou se dokončí v červnu," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Most se začal stavět v předstihu před samotnou dálnicí.

Železniční most přes budoucí dálnici je téměř hotový. "Na železničním mostu bude umožněn provoz na obou kolejích," doplnil šéf ŘSD Radek Mátl. Samotná stavba 11,8 kilometrů dlouhého úseku dálnice D35 začne zhruba do měsíce.

Oranžový most září do dálky. U Svitav jde stavba železničního mostu do finále