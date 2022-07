Do roku 2028 by mělo být možné dojet z Prahy do Olomouce severní trasou po D35. Vyplývá to z přehledu, který zveřejnil generální ředitel ŘSD Radek Mátl na Twitteru. Příští rok má začít stavba dálnice taky na Svitavsku, a to z Janova do Opatovce. V roce 2024 je v plánu D35 v úseku Litomyšl – Janov. Nejpozději, tedy v roce 2025, má začít stavba posledního úseku z Opatovce do Starého Města a ze Starého Města do Mohelnice.