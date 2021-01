„Náš Květenský poklad je sýr s jinou strukturou a složením než sýry z pasterovaného mléka. Pasterace neničí jen zlé mikroorganismy, ale i ty dobré. My vyrábíme sýr z nepasterovaného mléka a tím jsme jedineční,“ říká Ferdinand Raditsch, ředitel Květné Zahrady. Recepturu Květenského pokladu vychytávali na farmě přes rok.

Sýr zraje minimálně tři měsíce v bochnících o váze tři až pět kilo. „Je to přírodní unikátní produkt s výraznou chutí. Je to sýr, jaký se dělal po staletí,“ podotýká Raditsch. Jeho unikátnost spočívá v tom, že je z nepasterovaného kravského mléka. „Vím jen o dvou sýrárnách, které dělají sýry z nepasterovaného mléka. Jedna je u Šumperku, ale tam dělají sýry z ovčího mléka. A jedna u Brna, kde dělají z kravského, ale jenom čerstvé sýry. Ale že by tady někdo dělal z nepasterovaného kravského mléka a nechával je zrát, to nevím. Vozí se sem sýry ze zahraničí na zrání. Třeba z Rakouska,“ vysvětluje Raditsch. Květenský poklad lidé přirovnávají k sýrům ze Švýcarska, Rakouska z horských a podhorských oblastí.

O nový sýr z Květné je velký zájem, jezdí si pro něj lidé na statek i zdaleka. „Je o něj velký zájem, až jsem sám překvapený. Jezdí sem lidé, zajímají se o něj a máme dobré ohlasy,“ dodává Raditsch. Květenský poklad se prodává v Květné na statku, v obchůdku u silnice nebo ve vybraných obchodech v Poličce a Svitavách.