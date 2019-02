„Chtěl jsem se s hosty osobně poznat a byl bych rád, kdybychom se potkávali častěji. Pokaždé v jiném městě, kde by starosta či starostka ostatním řekli, v čem je město dobré, co tam umí dělat a třeba poradili ostatním, pokud o to budou mít zájem,“ řekl Daniel Brýdl.

Jeho příspěvek do diskuze se týkal litomyšlské speciality, a to architektury a zásahů do veřejného prostoru. (mv)