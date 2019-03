Porevoluční litomyšlští starostové se totiž ve čtvrtek a v pátek setkali s německým architektem a publicistou Florianem Aicherem.

„Téma jejich schůzky asi nikoho nepřekvapí. Byla jím soudobá architektura a zásahy do veřejného prostoru. Setkání nebylo náhodné, protože Florian Aicher připravuje prestižní publikaci The Potential of the Small City Litomyšl, jejímž hlavním tématem bude právě Litomyšl a architektura,“ informoval mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.