Už tehdy ve vedení obce působil Ladislav Šafr a stojí tam dodnes. „Jako neuvolněný starosta jsem tady 40 let. V roce 1990 jsme se osamostatnili, ale už dvě volební období předtím jsem byl zástupce obce v Moravské Třebové. Neměl jsem ale žádné pravomoci, vždy jsem jen ve Třebové prosil o nějakou tu korunu pro Útěchov,“ vzpomíná na své začátky ve funkci Šafr.

Tehdy žilo v obci okolo 170 obyvatel. Po osamostatnění se ovšem Útěchov rozrostl a dnes tu žije okolo 350 lidí. „Tvrdím, že po roce 1990 jsme tady udělali nejvíc práce, byla to velká euforie. Měli jsme dobré vztahy s okresem a dnes je máme i s Pardubickým krajem. Jenže úředníků přibývá a pořád po nás chtějí nějaké tiskopisy, papíry, které musím vytvořit,“ říká Šafr.

V Útěchově ale všichni zastupitelé včetně starosty pracují jako neuvolnění. Každý má své zaměstnání a na obci ani nesedí asistentka, která by některé záležitosti vyřídila. „Legislativa nás svazuje a ubíjí v rozvoji,“ podotýká starosta.

Práci na vesnici vidí z pohledu občana, starosty a také podnikatele. „Když jsem na obci začínal, bylo vše stokrát jednodušší. Malé vesnice drtí legislativa a zákony, které než vyjdou ve sbírce, tak už mají tři novely. Musíme ctít zákon, furt něco studujeme a hledáme. Když chceme něco stavět, kolikrát si řekneme, že bychom to udělali sami a laciněji, ale musíme držet normy, a to nám svazuje ruce,“ vysvětluje Šafr.

Když se ohlédne, vidí za sebou desítky nových rodinných domů, pro které obec připravila parcely, nový plynovod, vodovod a elektřinu. Nyní se v Útěchově dodělávají komunikace a staví se cyklostezka do Moravské Třebové. Přesto Ladislav Šafr zvažuje, zda bude na podzim znovu kandidovat do obecního zastupitelstva. Do dění v obci se už zapojují i lidé z nových domů. „Jsem unavený, nechtěl jsem už kandidovat, ale chodí za mnou lidi, jestli budu pokračovat. Chceme ještě opravit veřejné osvětlení a komunikace, tak se hodně rozmýšlím. Nejsem možná ani tak unavený jako znechucený legislativou. Mám ještě měsíc na rozhodnutí,“ dodává útěchovský starosta.