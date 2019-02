Květná – Žádný humbuk, ale poklidná volba. Kralování Petra Škvařila na obecním úřadu ve vesnici tak po ustavující schůzi potrvá další čtyři roky. V úterý ho jednomyslně šéfem Květné odsouhlasili zastupitelé. Dlouholetý starosta neměl jediného soka z devíti možných kandidátů zvolených do zastupitelstva.

Starosta Květné Petr Škvařil. | Foto: Deník/ Bohuslav Stehno

„Vážím si toho, že dělám starostu. Jediná politika u nás je v tom, že lidé vám dají najevo, že se jim něco nelíbí a končíte. To je nejlepší demokracie. I když samozřejmě máte nárok na opravu," říká Petr Škvařil čerstvě po svém jmenování. Opravou myslel především to, jak obstojí před občany. S nimi si ještě před komunálními volbami vyříkával postoje na vedení vesnice i připravované a dodělané projekty. Lidé mu také vyčetli fakt, že v Květné se opět volili lidé jen z jediné kandidátky. Ve funkci bude muset řešit řadu problémů a výzev.

Chce totiž profesionalizovat obecní technické služby, obec chce bojovat i za zlepšení nádraží, lepší jízdní řády, za zlepšení zdejšího prostranství. Musí se zaměřit také na dokončení projektu revitalizace dvou bytových domů v okolí armádního areálu.

Škvařil ve staronové funkci zažije oproti předchozím letům jednu výraznou změnu. Doposud byl totiž neuvolněným starostou. Zařizuje krajské zakázky v rámci Pardubického kraje, přitom ještě podnikal. Je totiž spolumajitelem firmy Orfast zabývající se IT technologiemi i zřizováním internetového připojení.

Od nového roku už toto spojení v jeho případě platit nebude. Škvařil nechá společnost v rukou jediného jednatele a v první lednový den se stane uvolněným starostou. „Ostatní zastupitelé to vítají. Záměr jsem vyhlásil už v létě, takže jsou s tím všichni srozumění. Zase tolik se nezmění už proto, že většinu času jsem pracoval na obci," vysvětluje Petr Škvařil.

Změna se však oproti poslednímu období odehrála na postu neuvolněného místostarosty, kterou po Milanu Hronovi převezme politický nováček Vojtěch Pražan. Ten dokáže být podobně jako Hron kritikem některých záležitostí. „Nebylo to tak, že bych si přímo stěžoval, ale pokud se mi něco nelíbilo, žádal jsem po starostovi vysvětlení. Jinak si myslím, že současní zastupitelé vedli obec dobře. Těším se na tu práci," přemítá Vojtěch Pražan. Sám starosta je prý rád, že nebude mít na úřadu jen přikyvovače.

Zatím prý není jasné, jaká odvětví bude spravovat. Chce se nejdříve sejít se starostou Petrem Škvařilem a s ním si vyjasnit rozdělení kompetencí. Pražan je bývalým hlavním pyrotechnikem v armáním areálu v Květné, kde sídlí muniční sklady. Nyní by se na tuto pozici už jako místostarosta mohl vrátit. „Ještě nevím, jestli se do tohoto odvětví vrátím, protože není jasné, zda se sem armáda vrátí. Dělal jsem to však dvacet let, trochu nostalgie cítím a pracovat v „muničáku" by mělo spoustu svých výhod," dodal.

Milan Hron tak nejen, že opustil obecní úřad, ale nekandidoval ani v zastupitelstvu. „Mám na řízení obce jiný názor," podotýká Hron. Pražana považuje za rozumného člověka a věří, že obci pomůže. Kromě Hrona se v zastupitelstvu vyměnili ještě další dva členové.