Na parkovišti před III. základní školou v Litomyšli se objevil další kontejner na použité oblečení a textil.

Je v režii Diakonie Broumov. Darované oblečení putuje potřebným, nevhodný a poškozený textil pak klienti diakonie zpracují pro další použití. „Do kontejnerů můžete pytle s oblečením vhazovat i ze zadní strany, pokud se tímto způsobem chcete zbavit nepotřebného oblečení, povlečení a dalších věcí, nevhazujte do kontejneru jeden velký pytel, ale spíš dva až tři menší. Jinak dochází k jeho ucpání,“ uvedl mluvčí města Michele Vojáček. Veškeré látky a tkaniny by měly být vyprané a rozhodně ne špinavé. To pak komplikuje další využití.