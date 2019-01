Cerekvice n. Loučnou – Letní měsíce jsou časem odpočinku. Nikoliv v obci na Litomyšlsku.

Nová okna a dveře. Po dvou letech je v bývalé škole dokončena jejich výměna. Poslední stará okna zmizela tento týden. | Foto: Deník/ Petr šilar

Tento týden končí práce v budově staré školy. Stará okna nechali zastupitelé vyměnit za nová. Zmizí i původní dveře.

„Stav oken byl doslova kritický, některá bylo strach otevřít," sdělil k jejich stavu starosta Josef Abraham. A není se čemu divit, když některá z nich byla snad z doby, kdy ještě škola sloužila ke svému původnímu účelu a to je více jak sedmdesát let nazpátek.

V současné době slouží pro potřeby vesnice, ale také ke komerčním účelům. Sídlí zde obvodní lékař, kosmetické studio. Také je v budově pošta, knihovna a obřadní místnost. Provoz v budově fungoval sice ve stavebním režimu, ale například u pošty se podařilo zajistit, aby nemusela zavřít svoji provozovnu přes celý den a alespoň na pár hodin vždy fungovala.

S výměnou oken začali v Cerekvici v loňském roce. První etapa si vyžádala finanční prostředky ve výši sto třicet tisíc korun. „Letos jsme z rozpočtu uvolnili částku dvě stě tisíc korun. Získali jsme na celý projekt dotaci sto tisíc z Programu obnovy venkova z Pardubického kraje," objasnil financování celé akce starosta Cerekvice.

Celý projekt má za cíl snížit náklady na teplo jako ve stávající základní škole, která už je zateplená a má vyměněná okna od roku 2011. Výrazná úspora na energiích se zde už tedy projevila.

Možná by se chtělo říci, proč s novými okny není při jednom hotová i omítka budovy nebo střecha. „Fasáda je v solidním stavu. Nová připadá v úvahu tehdy, pokud bychom se rozhodli zateplovat. Stejné je to také s výměnou střechy. To bude otázkou pro příští zastupitelstvo," řekl k budoucím plánům Josef Abraham.