Litomyšl – Plno. To je obvyklý stav na parkovišti naproti nemocnici v Litomyšli. Pacienti, kteří přijedou na vyšetření, jen těžko hledají volné místo a často musí nechat auto u některého supermarketu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Těžko parkují i lidé u odboru dopravy. Radní proto oprášili starý nápad. Uvažují, že společně s krajem postaví nové parkoviště pro desítky aut přímo v areálu nemocnice.

„V nemocnici se nachází volný pozemek po bývalé čističce. V současné době je zasypaný a myslíme si, že právě tam by se dalo za rozumné peníze postavit nové parkoviště. Nabídli jsme Pardubickému kraji, že bychom se mohli na investici podílet. Podle studie by tam vzniklo sedmdesát parkovacích míst,“ uvedl místostarosta Radomil Kašpar.

Záměr prošel

Už před Vánoci o záměru jednalo město s krajem. „Investiční záměr na vybudování parkoviště v areálu Litomyšlské nemocnice rada Pardubického kraje schválila 17. prosince. Zadávací řízení na výběr zhotovitele dokumentace bude zahájeno až po zajištění financování, po dohodnutí podmínek užívání a upřesnění výše spoluúčasti s městem Litomyšl,“ vysvětlil Ladislav Valtr, krajský radní pro zdravotnictví.

Miliony korun

Pozemek, kde by mohlo parkoviště být, se nachází za budovou patologie. Radní města mají představu, že tady by mohli parkovat lékaři a sestry. Tím by se parkoviště u silnice na Poličku uvolnilo pro pacienty a lidi, kteří míří na městský úřad.

Otázkou ale zůstává, kolik peněz by nové parkoviště stálo. V tom se totiž odhady města a Pardubického kraje značně rozcházejí.

„Prozatím počítáme s celkovou částkou 12,5 milionu korun. Před konkrétní dohodou kraje s městem probíhá zpřesňování v úrovni projekčního řešení, tedy ve věci technického provedení. Mimo jiné zvažujeme kvalitu podloží. To pak samozřejmě ještě může významně ovlivnit právě zmíněný celkový plánovaný rozpočet,“ podotkl Ladislav Valtr.

Jenže i město má na stole zpracovanou studii. „Dvanáct milionů nám přijde opravdu moc. Naše studie hovoří o šesti milionech korun. Musíme dát obě studie vedle sebe a domluvit se na podílu města. Pokud by šlo o šest milionů korun, můžeme se s krajem o náklady podělit,“ přiblížil Radomil Kašpar. U nemocnice přitom město plánuje stavbu moderního parkovacího domu (na snímku). Bez dotace by šlo ale o nákladnou investici. Parkoviště v areálu vyjde levněji a bude rychlejší, ačkoliv kraj se stavbou na letošní rok nepočítá. Vše je totiž teprve ve fázi studie.

Každopádně až bude nové parkoviště hotové, na tom stávajícím u silnice přibude závora a lidé tu zaplatí symbolické parkovné.