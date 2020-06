Trasu z Litomyšle na Sněžku si běžkyně ze skupiny RůžOFFky v běhu rozdělily na několik etap a každá zdolala zhruba 35 kilometrů.

„Chtěly jsme si tuhle trasu prostě zkusit, inspirovaly nás běžkyně z České Třebové. Také nám chyběly štafetové běhy, které se kvůli koronaviru nekonají,“ popsala běžkyně Andrea Stejskalová.

Náročné počasí

Některé úseky byly s velkým převýšením a náročné bylo i počasí, téměř celou dobu běhu totiž pršelo. „Běh v dešti mi nevadí, určitě je to lepší než teplo. Počasí za mě bylo ideální. Desítka v mokru není tolik,“ řekla Stejskalová. Podle její spoluběžkyně Oly Radimecké nemuselo být vody tolik a horší by bylo větrné počasí.

Kolem půl osmé večer pětice žen doběhla do Pece pod Sněžkou. Kvůli vichřici a výstraze horské služby už na vrchol Sněžky pro jistotu neběžely. „Čekaly jsme v Peci v autě. Vítr se opíral do dodávky, stromy sebou mávaly. Byly jsme hodně na vážkách. Je to šest kilometrů tam a šest zpět. V nejlepším se má přestat. V Peci jsme otevřely šampaňské, přijela za námi maminka Nelinky. Mohly jsme si ten konec užít. Bylo to nejlepší rozhodnutí,“ uvedla Radimecká.

Rozumné rozhodnutí

Ukončení běhu pod Sněžkou nemrzí ani ostatní běžkyně. „Považuji to za rozumné rozhodnutí. Myslím, že bychom si to zkazily, kdybychom to riskantně dotáhly až nahoru a pak potmě běžely dolů,“ poznamenala Stejskalová.

Běžkyně měly v Litomyšli a okolí velkou podporu. I díky tomu vybraly dostatek peněz pro nemocnou Nelinku. Ta se narodila jako zdravá holčička. Okolo jednoho roku ale nelezla, neposadila se, ani se neotočila. Byla jí diagnostikována hypotonie a opožděný psychomotorický vývoj. Navštěvuje speciální školu v Litomyšli. Je jí 12 let, trpí středně těžkou mentální retardací a epilepsií. „Nelinka je dcera naší paní asistentky ze školy. Chceme vybrat peníze na speciální kolo, aby mohla s bráškou jezdit na výlety,“ vysvětlila Stejskalová.

Zatím RůžOFFky vybraly okolo dvaceti tisíc korun. V pátek pořádají v Litomyšli na Černé hoře další běh pro Nelinku a věří, že potom bude dostatek peněz na elektrokolo.

Běháme srdcem - běháme pro Nelinku na Černé hoře



26. června v 16 hodin, Litomyšl



Běháme srdcem - běháme pro Nelinku na Černé hoře

26. června v 16 hodin, Litomyšl

RůžOFFky v běhu pořádají akci pro nemocnou Nelinku. Na Černé hoře připravily běžkyně trasy pro děti i dospělé. Pro děti bude připravena trasa dlouhá zhruba jeden kilometr, kde si vyzkouší dětské úkoly. Pro dospělé lesopark nabízí okruhy dlouhé 3 kilometry nebo 5 kilometrů. Vzhledem k situaci nebude hromadný start, ale start průběžný od 16 do 17.30 hodin. V minulosti běžci z Litomyšle a okolí prokázali, jak velké mají srdce, když se dobrovolným startovným podíleli na nákupu speciálního kola pro Tomáška. Startovné bude věnováno na pořízení speciální tříkolky, aby Nelinka mohla jezdit na výlety s mamkou a bráškou.