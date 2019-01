Orlickoústecko – /OD SOUSEDŮ/ Střet automobilu s lesní zvěří většinou končí usmrcením zvířete, škodou na voze a někdy také zraněním cestujících osob. Scénář je pokaždé stejný.

Dopravní značka ´zvěř´. | Foto: archiv

Řidiči do jízdní dráhy vběhne srna, divoké prase, zajíc nebo liška, a on i přes intenzivní sešlápnutí brzdového pedálu nedokáže srážce zabránit. Po střetu skončí auto často v příkopu, někdy se ocitne i daleko mimo komunikaci.

Své o tom ví třeba Jaromír Petr, který denně „pendluje" se svou octavií mezi Českou Třebovou, kde se svou rodinou bydlí, a Lanškrounem, kde pracuje. „Nedávno jsem se u Ostrova ´potkal´ se srnou. Nebylo to v lese, kde jezdím s ohledem na lesní zvěř opatrněji, ale v otevřeném terénu, na rovném přehledném úseku silnice, kde se jezdí docela rychle. Tam srnky opravdu nebývají. A přesto se jich najednou několik objevilo, uviděl jsem je na poslední chvíli," vzpomíná na událost z poloviny ledna. Jak dodává, střetu nedokázal zabránit. „Srnka po nárazu skončila v příkopu, zastavil jsem, ale už jsem ji nenašel. Rána to ovšem byla pořádná." K havárii naštěstí nedošlo, jeho Octavii Combi ale náraz znatelně poznamenal. „Na odpis byl nárazník, přední kapota a oba čelní světlomety. Pokud by se mělo všechno kupovat nové, cena by asi šla někam ke třiceti tisícům korun. Něco ale vyřešil ´vrakáč´, takže jsem se dostal zhruba na dvacet tisíc," vyčíslil náklady, které ho oprava automobilu stála.

Jak Jaromír Petr doplnil, srážka se srnou ještě patří k těm méně rizikovým. „Srna je přece jen relativně lehká, mnohem horší následky může mít kolize s divokým prasetem nebo vysokou zvěří. Starší auta mohou být po srážce s metrákovým kancem na odpis celá, vysoká se někdy snaží vyskočit, dostane se do čelního skla, tam už může dojít k ohrožení cestujících. Pokud jde o srnku: víte-li, že už do ní ´jdete´, nemá asi cenu nějak strhávat řízení, razantně brzdit, bezpečnost lidí v autě není při srážce ohrožena. Asi nemá význam někde lítat do ´pangejtu´," přidává radu.

Podle informací policie šlo loni z celkového počtu 992 dopravních nehod na Orlickoústecku na vrub střetům se zvěří 117. Tento trend pokračuje i letos. Z dosavadních 194 nehod má 25 stejnou příčinu. Tato situace není policistům lhostejná, proto se sešli se zástupci mysliveckého sdružení a pracovníky správy a údržby silnic. Na společném setkání jednající strany slíbily, že se budou v rámci svých kompetencí snažit tuto skutečnost změnit k lepšímu. „Členové mysliveckých sdružení budou ve vytipovaných lokalitách aplikovat pachové repelenty a instalovat ohradníky, které by měly lesní zvěři zabránit vstupu na komunikace. S pracovníky Správy a údržby silnic Ústí nad Orlicí a Ředitelství silnic a dálnic byla projednána možnost, že v místech s největším počtem střetů vozidel se zvířaty nainstalují již osvědčené odrazky proti zvěři. Byla také vytipována místa, která budou navíc osazena dopravními značkami ´zvěř´," informovala mluvčí police Lenka Vilímková.

(ký, tz)