Svitavy – Malé obce bojují o každou korunu.

Starostka Morašic Hana Štěpánová se proto připojila v rámci hnutí Starostové a nezávislí k oslovení všech poslanců parlamentu za Pardubický kraj s žádostí o podporu.

Oslovení následovalo poté, kdy strana TOP 09 zveřejnila jediný pozměňovací návrh k připravovanému schválení státního rozpočtu. Jedná se o dvě miliardy korun, které byly nalezeny v kapitolách jednotlivých ministerstev. Ty měly původně skončit v jejich spotřebě jako mandatorní výdaje. Tyto peníze by měly být dle návrhu rozděleny šesti tisícům obcí, které mají do deseti tisíc obyvatel. Tak by do rozpočtu obcí přibylo na příští rok 517 korun na každého obyvatele. Není to mnoho. Jedná se vůči rozpočtu o jakýsi záchranný kruh v krizi pro malá sídla. „Rozhodla jsem se neponechat věc náhodě. Na základě výzvy předsednictva Starostové a nezávislí jsem oslovila poslance za kraj bez rozdílu politické příslušnosti. Požádala jsem je o podporu jediného pozměňovacího návrhu, který podává TOP 09. Žádám navíc o 517 korun pro každého našeho občana. Všem by to přineslo prospěch,“ říká starostka Hana Štěpánová. Šlo by o přímou dotaci státu, kterou by dostali v Morašicích do rozpočtu pro rok 2010 navíc. „Jedná se zdánlivě o malou částku, ale když to vynásobíme počtem lidí, pro občany by to obnášelo zhruba 370 tisíc korun navíc. Peníze bychom mohli využít na dokončení opravy budovy zdravotního střediska,“ dodala Štěpánová.

Podle poslance Pavla Severy je nespravedlivé, že velká města v čele s Prahou získávají z rozpočtu až pětkrát více peněz než malé obce. Poslanci, kteří návrh podávají, si ale uvědomují, že se nejedná o systémové řešení.

Státní rozpočet budou poslanci schvalovat ve středu. Pokud by návrh na změny prosadili, mělo by to podle Pavla Severy menším obcím pomoci alespoň trochu. Díky vyšším příjmům by tak vesnice a menší města mohly snáze spolufinancovat třeba projekty Evropské unie. Dnes pro takové investice hledají úvěry. „Samozřejmě jako starosta takový návrh vítám,“ řekl starosta Městečka Trnávky Václav Neubauer. Trn z paty to ale podle něj nevytrhne. Podobně jako poslanec Pavel Severa by uvítal řešení, které by počítalo se spravedlivějším rozdělením výnosu daní. „Mělo by se zamezit hlavně tlakům lobbistických skupin,“ domnívá se Václav Neubauer. Ovšem v případě, že by se nějaké peníze ve státním rozpočtu našly, zdá se starostovi Městečka Trnávky navrhovaná kompenzace propadů příjmů z daní vhodnější než „porcování medvěda“. Tak získají něco i ti, kteří nemají ostré lokty.