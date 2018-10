Spor o klášter končí, zastupitelé schválili mimosoudní dohodu

Moravská Třebová - Osm let trvající spor o areál bývalého kláštera mezi městem a Kongregací sester Neposkvrněného početí Panny Marie končí. Na pondělním mimořádném zasedání kývli moravskotřebovští zastupitelé na mimosoudní dohodu. Pro smírné uzavření sporu hlasovalo šestnáct z dvaceti přítomných zastupitelů.

Budovy bývalého kláštera Kongragace sester Neposkvrněnéhio početí Panny Marie v Moravské Třebové.Foto: archiv

Pod tlakem hrozícího neúspěchu v soudním sporu předjednalo předminulý týden dohodu o narovnání s řádovými sestrami vedení města. Areál kláštera zůstane městu, kongregace získá právo užívat klášterní kapli a finanční kompenzaci sedm a půl milionů korun.



Radnice, která zprvu ve sporu vystupovala velmi sebevědomě, tak zcela obrátila. Nejenže na dohodu s kongregací přistoupila, ale tlačila na to, aby byla schválená ještě před komunálními volbami. Paradoxní je, že ČSSD, která ve městě spolu s komunisty a Brettschneiderovým SNK vládne poslední čtyři roky, ve svém volební programu na léta 2018 až 2022 slibuje, že zabrání zcizení majetku města dodatečným restitučním požadavkem církve.



Jednání zastupitelů provázela vypjatá atmosféra. Chvíli to vypadalo, že se o dohodě vůbec hlasovat nebude. Josef Jílek (KDU-ČSL) ještě před schválením programu, navrhl, aby byl bod týkající se narovnání, spolu s dalšími, které původně neměly být na mimořádném zasedání projednávány, předem vyřazen.



„Dohodu o narovnání považujeme za nejdůležitější bod dnešního dne. Soudní řízení je odročeno na 30. října a do té doby už nebude žádné zastupitelstvo. Obávám se, že by město mohlo přijít k významné újmě, proto bych si dovolil před tím varovat,“ vysvětloval zjevně překvapený starosta Miloš Izák (ČSSD).



Podle zastupitele Jílka by o dohodě s kongregací mělo jednat až nové zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb. „V okamžiku, kdy to dnes schválíme, bude mít nově zvolené zastupitelstvo důvod poukazovat na to, proč jsme to schvalovali na poslední chvíli a v časové tísni“ reagoval Josef Jílek na dotaz starosty, zda na svém návrhu trvá.



Podle právního zástupce města Rudolfa Skoupého, který zastupitele ještě před hlasováním seznámil s průběhem soudního řízení, je pravděpodobné, že město spor u krajského soudu v Pardubicích prohraje. Svitavský okresní soud vloni na podzim žalobu církve na město zamítl. Kongregace se však proti nepravomocnému rozsudku odvolala. „Krajský soud sdělil, že zaujímá jiný právní názor a věc posuzuje odlišně oproti rozhodnutí okresního soudu. Pokud bychom na dohodu nepřistoupili, předpokládám, že krajský soud by 31. října rozhodl a to tím způsobem, že by rozsudek okresního soudu změnil a žalobě by vyhověl,“ potvrdil Rudolf Skoupý.



Pro město by podle starosty takový rozsudek znamenal katastrofu. Převod z roku 2010 by byl neplatný, objekt kláštera, který dnes slouží jako penzion a domov pro seniory, by se vrátil státu a kongregace by mohla v rámci církevních restitucí žádat o jeho navrácení. Městu by hrozilo, že přijde o majetek v hodnotě 350 milionů, do kterého za osm let investovalo téměř 200 milionů. Finanční kompenzaci musí město kongregaci zaplatit ve třech splátkách do 30. června 2020. První splátka ve výši 2,5 milionů je splatná do konce tohoto roku, jinak dohoda padá.