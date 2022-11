„Skoro v každém domě byla prodejna nebo služby, svitavské náměstí žilo. Nejlepší doba, to byla asi 80. léta. Na náměstí byly stabilní obchody, občerstvení. Nakupovali jsme všechno na náměstí, vše se tam dalo sehnat. Dřív lidi neměli auta jako dnes, vlastně jsme ani nemuseli jezdit do jiného města,“ řekla svitavská pamětnice Miroslava Samková.

Ta doba je dávno pryč. Zatímco na náměstí je ve všední dny pár lidí, prodejny v obchodní zóně na okraji Svitav při příjezdu od Moravské Třebové jsou plné. „Je to i o tom, že supermarkety nabízí velké slevy a na to lidé slyší. Obchoďáky si to mohou dovolit, ale řezník nebo majitel cukrárny takové slevy nedokáže udělat. Když lidé nenakupují základní potraviny na náměstí, tak je to těžké,“ uvedl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Prázdných domů je na svitavském náměstí celá řada. Po obchodech zbyly jen špinavé výlohy s otrhanými nápisy a mříže na dveřích. Někteří lidé domy ve Svitavách koupili, opravili a pronajali. Jinak ale nemají k městu žádný vztah. To je zřejmě kámen úrazu. „To je velký rozdíl ve srovnání s Litomyšlí, kde majitelé domů na náměstí v nich taky bydlí. Na náměstí ve Svitavách zbylo po revoluci hodně vybydlených domů. Lidé dům nějak opravili, ale dospěli do důchodu a není nikdo, kdo by to po nich převzal. Domy zejí prázdnotou a lidé už nemají sílu je znovu opravit,“ vysvětlil starosta Svitav David Šimek. Město přitom vlastníkům domů v centru přispívá na rekonstrukce. „Čekali jsme větší zájem od majitelů domů, když jsme schopni na základě zpracování podkladů dát až 50 procent nákladů,“ podotkl Čížek.

Kroky z záchraně

Radnice má už 12 let od odborníků zpracovanou studii, která radí, jak oživit náměstí. „Tehdy byla základní rada, abychom dostali na náměstí služby a potravináře. Máme tam jednu velkou prodejnu potravin, mohlo by jich být víc. V dolní části náměstí končí Česká spořitelna a dům je na prodej. Bylo by ideální, kdyby přišel potravinář a udělal ze spořitelny velký obchod,“ sdělil Šimek.

Zdroj: archiv Miroslavy Samkové

První kroky k „záchraně“ svitavského náměstí udělali radní už před časem a další chystají. V městských domech začali řešit první patra. Zřídili tam ordinace lékařů, a lidé tak mají zase o důvod víc, proč zajít na náměstí. „Nyní pracujeme na projektu radnice, chceme na náměstí do staré radnice přestěhovat jednu část městského úřadu. Jsme teď v pronájmu v Bílém domě a chceme odejít a nastěhovat se do centra. I to by mohlo do centra přivést další zákazníky,“ dodal Šimek.

Hodně si město slibuje i od vytvoření Muzea betlémů v Ottendorferově domě ve spodní části náměstí. Doufají, že by muzeum mohlo mít návštěvnost 30 tisíc lidí ročně. Muzeum v Třebechovicích pod Orebem má okolo 50 tisíc. „Betlémy táhnou. Je to ideální příležitost, když lidé přijedou na náměstí, že se tam taky zdrží. V dolní části náměstí vzniká místo obuvi cukrárna, nabídneme jim předzahrádku zdarma stejně jako ostatním podnikům,“ uzavřel starosta.